Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje projekata od interesa za hrvatski narod u BiH

Vlada RH donijela  je ovih dana, za 2025. godinu, Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i inih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u BiH u ukupnom iznosu od devet i pol milijuna eura

Na 110. sjednici održanoj sredinom ljeta (30. VII. 2025.) Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2025. u ukupnom iznosu od 9.500.000,00 eura. Sredstva se raspoređuju za financiranje sljedećih programa i projekata: 1. programi i projekti iz područja obrazovanja i znanosti:   2.600.000,00  eura; 2. programi i projekti iz područja kulture: 1.845.500,00  eura; 3. programi i projekti iz područja zdravstva: 1.055.000,00  eura; 4. programi i projekti iz područja poljoprivrede:  1.414.500,00 eura; 5. programi i projekti iz ostalih područja: 2.585.000,00 eura. Sveukupno za tekuću godinu je prema odluci Vlade RH dodijeljeno  9.500.000,00  eura.

Podsjetimo, Hrvati u Bosni i Hercegovini unatoč teškoćama produžene tranzicije, s puno ljubavi njeguju svoj identitet, ostvarujući zapažena postignuća u raznim granama ljudske djelatnosti. Potpora RH umjetničkim i obrazovnim programima nerijetko ima ključnu ulogu.

Uz pomoć Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan RH tako su od 2016. naovamo revitalizirane razne galerije, muzeji i knjižnice u Mostaru, Fojnici, Tolisi, Plehanu, Tomislavgradu, Širokome Brijegu, Ljubuškom, Gučoj Gori, Jajcu i Livnu. Izgrađene su pojedine zdravstvene ustanove i slično. Potpora Vlade RH putem Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH uključuje i strateške projekte poput Sveučilišta u Mostaru, tamošnjeg Hrvatskoga narodnog kazališta i slično…, a ti su projekti uistinu doveli do rađanja inovativnih formi suvremenog djelovanja i uključivanja mladih – što je zalog za budućnost svih građana u susjednoj Bosni i Hercegovini, gdje je hrvatski narod jedan od konstitutivnih naroda.

