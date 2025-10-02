NAJAVA: Ususret promociji dvoknjižja Milana Bošnjaka

Promocija će se održati u 13 sati u dvorani Hrvatske matice iseljenika na Trgu Stjepana Radića 3, u Zagrebu u povodu Mjeseca hrvatske knjige u utorak 14. X. 2025.

Hrvatska matica iseljenika i Matica hrvatska imaju čast pozvati Vas na svečanu promociju dvoknjižja pod naslovom „Suvremena hrvatska književnost nastala izvan Hrvatske“ (MH, 2024.) i „Hrvatska nacionalna manjina – status i perspektiva“ (HMI, 2024.) autora dr. sc. Milana Bošnjaka.

Promocija će se održati u 13 sati u Velikoj dvorani Hrvatske matice iseljenika na Trgu Stjepana Radića 3 u Zagrebu u utorak 14. listopada 2025.

Uz ravnatelja Hrvatske matice iseljenika mr. sc. Zdeslava Milasa, pozdravnu riječ održat će predsjednik Matice hrvatske dr. sc. Damir Zorić i Zvonko Milas, državni tajnik Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan RH. O knjigama govore recenzenti dr. sc. Sanja Vulić i dr. sc. Željko Holjevac te urednici dr. sc. Luka Šeput i mr. sc. Vesna Kukavica, uz autora Milana Bošnjaka.

O knjigama

Dvije zasebne knjige eseja autora Milana Bošnjaka, koje su nedavno objavljene u nakladi Matice hrvatske i Hrvatske matice iseljenika, predstavljamo zajedno jer obje donose presjek aktualnoga društvenog i kulturnog života Hrvata izvan Republike Hrvatske. Prva knjiga usredotočena je na suvremeno književno stvaralaštvo iseljeništva, promišljeno zahvaćajući naše rasuto filološko blago. Druga pak proizlazi iz autorovih neposrednih uvida u društvene, političke i kulturne prilike hrvatske nacionalne manjine u dvanaest zemalja srednje i jugoistočne Europe. U njoj autor donosi inventivan pokušaj konceptualnog određenja te manjine u razdoblju nakon demokratskih preobrazbi u Europi (1989.), koje su otvorile posve nove perspektive za sve narode toga dijela Staroga kontinenta. Zbog toga vas, u povodu MJESECA HRVATSKE KNJIGE, pozivamo da kroz raznorodne Bošnjakove eseje upoznate recentno stvaralaštvo našeg izvandomovinstva.

Životopis autora Milan Bošnjak

Milan Bošnjak rođen je 1974. u Gospiću. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio je studij filozofije i komparativne književnosti te poslijediplomski sveučilišni doktorski studij kroatistike. Niz godina radio je u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, a od 2014. do danas radi u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Član je Matice hrvatske i Društva hrvatskih književnika te predsjednik Znanstvenog i kulturnog društva Kosinj. Književne priloge te znanstvene i stručne članke objavljuje u brojnim časopisima i zbornicima u domovini i inozemstvu.

Dr. sc. Milan Bošnjak

Objavio je tri pjesničke zbirke: Neuki letači, Gospić, 2013., Zelenoplavo, Gospić, 2013. i Tragom ljepote i sjaja, Zagreb, 2022; šest stručnih knjiga: Hrvatska nastava u inozemstvu : priručnik za učiteljice i učitelje, Zagreb, 2012. (priredio s Antom Beženom), Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, aktivnosti i postignuća svibanj 2012. – svibanj 2015., Zagreb, 2015. (priredio sa Žanom Ćorić i Ivankom Kunštić), Hrvatska književnost nastala u Njemačkoj 1990. – 2013., Zagreb, 2021, Hrvatski kulturni institut Marulić : nacrt projekta, Zagreb, 2023. Središnji državni arhiv za Hrvate izvan Republike Hrvatske: Osam godina rasta i razvoja, SDUHIRH, Zagreb, 2024. (priredio sa Žanom Ćorić, Croatianom Gregurić i Vedranom Iskrom), Hrvatska nacionalna manjina – status i perspektiva, Hrvatska matica iseljenika, Zagreb, 2024. te jedan edukacijsko-ekološki vodič: Kosinjska dolina: edukacijsko-ekološki vodič, Eko Kosinj, Kosinj, 2023. (priredio s Ivicom Biljmanom).

Radujemo se susretu u utorak 14. listopada 2025.