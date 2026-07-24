NAJAVA: Prvi susret Mreže Hrvata iz BiH u Ljubuškom

Jednodnevni susret okupit će Hrvate iz Bosne i Hercegovine i njihove potomke iz iseljeništva te predstavnike lokalne stručne i poslovne zajednice s ciljem razmjene znanja, stvaranja novih poslovnih prilika i pokretanja konkretnih oblika suradnje.

U četvrtak, 30. srpnja 2026. godine, u hotelu Bigeste u Ljubuškom održat će se Prvi susret Mreže Hrvata iz Bosne i Hercegovine – Snaga povezivanja, jedinstveni događaj namijenjen povezivanju Hrvata iz BiH i njihovih potomaka koji žive u inozemstvu s predstavnicima lokalne stručne, poduzetničke i društvene zajednice.

Susret je osmišljen kao platforma za aktivno umrežavanje, razmjenu iskustava i znanja te predstavljanje profesionalnih, poslovnih i ulagačkih mogućnosti u Bosni i Hercegovini. Poseban naglasak bit će na stvaranju dugoročnih veza između iseljeništva i lokalnih zajednica te poticanju inicijativa koje mogu pridonijeti gospodarskom i društvenom razvoju krajeva iz kojih sudionici potječu.

Program susreta

Organizator susreta je Udruga povratnika iz Tomislavgrada, a pokrovitelj Vlada Zapadnohercegovačke županije. Suorganizatori su Institut za istraživanje migracija, Hrvatska matica iseljenika, Grad Ljubuški, Grad Široki Brijeg, općine Posušje, Grude, Čitluk i Neum, gradovi Čapljina i Mostar, Zavod za odgoj i obrazovanje, Udruga Domovinska i iseljenička zajednica te Udruga Mladi za domovinu. Medijski pokrovitelj je ProTV.

Organizatori pozivaju Hrvate iz Bosne i Hercegovine, njihove potomke u iseljeništvu, poduzetnike, stručnjake i sve zainteresirane za razvoj lokalnih zajednica da sudjeluju u Susretu.

Dodatne informacije dostupne su putem adrese info@mrezahrvataizbih.com, a prijava je moguća putem poveznice https://forms.gle/rxfKhVs6Dje1Qakv7