NAJAVA: Izložba “Otisak misli” u Hrvatskoj matici iseljenika

U organizaciji Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata i Hrvatske matice iseljenika, od 3. listopada u prostorima HMI-ja u Zagrebu, možete razgledati izložbu ilustracija Darka Vukovića pod nazivom “Otisak misli”

Izložba donosi grafike suvremenog autora i redovitog profesora na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu, prof. Darka Vukovića. Riječ je o radovima koje autor priprema za svaki broj časopisa za književnost i umjetnost Nova riječ, u nakladi Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata.

Sama izložba “Otisak misli” bila je otvorena u Hrvatskom domu u Subotici, no ovo je njezino prvo predstavljanje u Hrvatskoj.

‚‚Htio sam kreirati jedan likovni jezik, koji može pratiti književnost, ali može i živjeti autonomno. Tu su motivi običaja Petrovaradina, ima dosta obiteljskih fotografija, ali sam ih htio predstaviti na jedan potpuno drugačiji način. Vadeći ih iz konteksta u kom su nastajale i prebacujući ih u jednu novu priču, i zapravo dajući im novi život. Priča o ilustracijama je priča o igri, igra je put do slučajnosti, slučajnost je put ka umjetnosti, a umjetnost je igra s početka”, rekao je na otvorenju izložbe u Subotici, sam autor.

Inače, valja istaknuti kako časopis za književnost i umjetnost Nova riječ izlazi u sunakladi Zavoda i NIU Hrvatska riječ iz Subotice od 2013. godine. Nova riječ nastoji pridonijeti prezentaciji, ali i kritičkom iščitavanju i valoriziranju aktualne književne produkcije Hrvata u Vojvodini kao i njihova književnog naslijeđa.

Vidimo se 3. listopada u 12 sati u Hrvatskoj matici iseljenika!