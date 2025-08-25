NAJAVA: 30. Dani hrvatskog filma “Ivo Gregurević”

“Od 1995. godine, u neprekinutom nizu, traje manifestacija Dani hrvatskoga filma u Orašju. Rođena iz plemenite ideje velikoga hrvatskog glumca Ive Gregurevića, izrasla je iz male posavske fešte nastale u suorganizaciji s Hrvatskom maticom iseljenika – kako bi unijela tračak svjetla i nade u tmurne i teške ratne dane. Bila je to iskrena želja da se daruje osmijeh, ljudska blizina i umjetnost onima kojima je tada najviše trebala.“

U Orašju će se od 30. kolovoza do 10. rujna 2025. godine održati jubilarni, 30. Dani hrvatskog filma “Ivo Gregurević”, manifestacija koja već tri desetljeća okuplja vrhunska imena hrvatskog glumišta i ljubitelje filma iz BiH, Hrvatske i susjednih zemalja.

Organizator manifestacije je Udruga filmski festival “Ivo Gregurević”. Program će započeti 30. kolovoza polaganjem vijenaca na vječno počivalište Ive Gregurevića na groblju Karaula u Donjoj Mahali, nakon čega slijedi svečani prijem gostiju i otvorenje festivala u Sportskoj dvorani Orašje. Posebno svečana bit će ovogodišnja Akademija posvećena Ivi Gregureviću, na kojoj će biti uručena nagrada u obliku brončane skulpture Ive Gregurevića, rad akademskog kipara Ante Jurića. Ove godine nagrađeni su glumci Igor Galo i Goran Višnjić, te kazališni redatelj Dražen Ferenčina.

Uz bogat filmski program, Dani hrvatskog filma donose i niz popratnih događanja, a festivalske projekcije održavat će se sve do 10. rujna 2025. godine.

Organizatori ističu kako je cilj festivala ne samo očuvanje uspomene na Ivu Gregurevića, nego i poticanje filmske i kazališne umjetnosti, kao i jačanje kulturnih veza Hrvata u BiH s domovinom i šire.

PROGRAM: