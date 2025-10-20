MG2.11 u Novskoj okupio 250 poslovnih ljudi i studenta iz Hrvatske i svijeta

U središte sadržaja postavljena sve snažnija industrija videoigara koja u Novskoj postaje središnja točka razvoja. Kako je objasnio predsjednik Udruge Meeting G2 Antun Krešimir Buterin, „gaming“ je poslužio kao temelj programa koji je predstavio neke od najboljih hrvatskih kompanija, startupa i stručnjaka u drugim tehnološkim temama kao što su umjetna inteligencija (AI), dronovi, robotika, svemirske tehnologije te IT u poljoprivredi.

Obilaskom gradilišta jedinstvenog Centra gaming industrije te izletom u Park prirode Lonjsko polje, ovoga je vikenda u Novskoj završila dvodnevna međunarodna konferencija MEETING G2.11. Vodeći međunarodni skup koji puno desetljeće poslovno povezuje domovinsku i iseljenu Hrvatsku, s ciljem jačanja gospodarske suradnje, povećanja ulaganja u Hrvatsku kao i izvoza iz Hrvatske, u Novskoj je u dva dana okupio više od 250 sudionika iz preko 20 država sa svih strana svijeta, od Argentine, Brazila, Venezuele, Perua i Kanade, preko Nizozemske, Slovenije, Austrije, BiH, Švicarske i Njemačke, sve do Australije.

Organizatori iz Udruge Meeting G2 posebno ističu poslovnu delegaciju od desetak australskih Hrvata te 45 mladih iz 15 zemalja koji u Hrvatskoj kroz program „Croaticum“ već mjesecima uče hrvatski jezik. Osim iz gotovo svih država Južne Amerike, među gostima MG2.11 našli su se tako i mladi iz Japana, Novog Zelanda i Kanade.

S pozornice Poduzetničkog inkubatora PISMO2 u Novskoj publici se obratilo 40 vrhunskih govornika i panelista iz Hrvatske i svijeta, među kojima su bili i prvi dogradonačelnik švedskoga Malmoa Roko Kursar, cijenjena švedska znanstvenica hrvatskog porijekla dr. Katarina Gospic, stručnjakinja za AI i istraživanja mozga, te veleposlanik Hrvatske u Švedskoj i Latviji dr. Siniša Grgić. S drugoga kraja svijeta, iz daleke Argentine, stigao je i najviše pozicionirani Hrvat u argentinskoj vladi – Nicolas Bronzovich, ravnatelj je Nacionalnog instituta za tehnologije u poljoprivredi INTA.

Udruga Meeting G2 na konferenciji je ekskluzivno predstavila i rezultate svoga globalnog anketnog istraživanja hrvatskog iseljeništva u kojemu je sudjelovalo oko 500 poslovnih ljudi hrvatskog porijekla sa svih strana svijeta. Istraživanje su, uz Buterina, proveli ekonomski analitičar Velimir Šonje te profesor na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu sociolog Ivan Burić koji je održao i prezentaciju rezultata. Najzanimljiviji dio odnosi se na podatak da oko 46% ispitanih navodi da razmišljaju o povratku u Hrvatsku u iduće dvije godine, dok njih oko 9% ističe da je povratak potpuno siguran ili jako vjerojatan.

Istraživanje otkriva snažnu povezanost između poboljšanja poslovne klime i veće stope useljavanja, pri čemu Hrvatsku vrlo privlačnom doživljavaju ponajviše iseljenici iz Južne Amerike, zatim oni koji žive u Sjevernoj Americi, a nešto manje oni iz Europe i Australije.

Sigurnost života i niske stope kriminala univerzalni su faktori privlačnosti Hrvatske, dok su socijalna sigurnost, međuljudski odnosi te briga za djecu i obitelj osobit faktor privlačnosti za iseljenike u SAD-u i Kanadi. Ispitani iseljenici pokazuju iznimno jaku emocionalnu povezanost s Hrvatskom, koja je znatno veća od emotivnih veza spram zemalja u kojima trenutno žive, što je čimbenik koji Hrvatska treba bolje iskoristiti, posebno kad ga se poveže s jačanjem gospodarstva.

Otvarajući Konferenciju, izaslanica Predsjednika Republike Hrvatske i zamjenica savjetnika Predsjednika RH za ekonomiju Martina Ciglević poručila je da se održivi gospodarski rast mora temeljiti na ulaganjima u inovacije, tehnologiju i digitalizaciju, stvaranju nove dodane vrijednosti i konkurentnog gospodarstva. „Od Sjeverne i Južne Amerike do Australije postoje znatni potencijali u znanju, iskustvu i kapitalu koje možemo iskoristiti za gospodarski rast Hrvatske. Male, otvorene ekonomije poput hrvatske ne mogu si priuštiti da budu samo promatrači globalnih kretanja – naše gospodarstvo mora postati aktivan nositelj razvoja kroz izvoz, internacionalizaciju poslovanja te ulaganje u znanje i izvrsnost“, zaključila je.

Izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora, saborska zastupnica i gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes istaknula je da je Novska postiže iznimne uspjehe te dokazuje da i manji gradovi mogu ostvariti velike pomake. „Poduzetnik je kralježnica gospodarstva – gospodarstvo diže ili ruši društvo. Hrvatska je danas u najvećem zamahu i među najbrže rastućim gospodarstvima EU, što pokazuje i rast BDP-a. Iseljena Hrvatska, naši dragi poduzetnici – vaša pomoć, suradnja i savjeti potrebniji su nam više nego ikad“, poručila je Komes.

Izaslanik predsjednika Vlade RH, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić, naglasio je važnost povezivanja domovinske i iseljene Hrvatske te ulaganja u mlade, obitelj i nove tehnologije. „Hrvatska nikad nije bila bliža i dostupnija svojoj dijaspori, a dijaspora nikad nije bila uključenija u svakodnevni život Hrvatske“, rekao je Piletić, dodavši da je politika Vlade usmjerena na unaprjeđenje odnosa s iseljeništvom i stvaranje prilika za mlade Hrvate diljem svijeta. „Kroz stipendije mladima omogućujemo dolazak u Hrvatsku – da upoznaju Zagreb, Vukovar, Dubrovnik, ali i manje gradove na kontinentu i obali, da vide prilike koje se stvaraju“, rekao je.

Ministar je istaknuo i da država kroz programe HZZ-a i druge mjere potiče povratak mladih. „Omogućavamo povratak onima koji se još dvoume – ostati u Europi ili iskoristiti val i vratiti se kući – jer Hrvatska danas ostvaruje znatne makroekonomske rezultate: nikad veće plaće, nikad više radnih mjesta i nikad veće potpore za pokretanje vlastitog posla“, kazao je Piletić. Dodao je i da se negativni trend iseljavanja zaustavio 2022. godine: „Dosta je priče o iseljavanju – vrijeme je da Hrvatska postane zemlja useljavanja“, poručio je i zahvalio Udruzi Meeting G2 na projektu koji „budi emocije i povezuje Hrvate bez obzira na kilometre“.

Državni tajnik u Ministarstvu demografije i iseljeništva Mladen Barać, rekao je da je Meeting G2 postao središte susreta i stvaranja mostova između domovinske i iseljene Hrvatske. „Više od 300 dosad povezanih tvrtki, stotine uspješnih poslovnih prijateljstava dokaz su da ova konferencija nije samo događaj, već i pokret zajedništva, vizije i povjerenja“, rekao je Barać dodavši i osobnu notu: „Mi smo gamerska generacija – igrali smo računalne igrice, ali kao otac petero djece vidim koliko nove tehnologije utječu na razvoj djece. Djeci i mladima najviše treba osjećaj pripadnosti ovom prostoru i vjera da mogu maksimalno razviti svoj potencijal u domovini. Hrvatska doista jest igralište – izazovno, prekrasno i puno mogućnosti, ali ga moramo graditi na zajedničkim vrijednostima: poštenju, inovativnosti i zajedništvu.“

Gradonačelnica Novske Marija Kušmiš istaknula je da je Novska danas prepoznata kao središte hrvatske gaming industrije, ali i kao grad koji „ideje pretvara u stvarnost“. U posljednjem se desetljeću iz maloga slavonskog grada razvija u centar inovacija, digitalnog poduzetništva i novih tehnologija: „Gospodarstvo grada tradicionalno se oslanjalo na drvnu, metalnu, građevinsku i tekstilnu industriju, no prije nekoliko godina odvažno smo se okrenuli novim izazovima, prateći trendove digitalne revolucije. Tada je razvoj gaminga u Novskoj djelovao kao ludost, no danas s ponosom kažemo da je to bila hrabrost“, rekla je gradonačelnica Novske. Danas u Inkubatoru PISMO djeluje 80 startupa, a u srednjoj školi uveden je i smjer tehničar za razvoj videoigara – prvi u Hrvatskoj. U tijeku je i izgradnja Centra gaming industrije vrijednog 70 milijuna eura, koji će se prostirati na devet hektara.

Predsjednik Udruge Meeting G2, Antun Krešimir Buterin, istaknuo je kako nije slučajno što se konferencija održava upravo u Novskoj: „Ovdje gdje se susreću tradicija i inovacija, Meeting G2 pokazuje našim gostima i prijateljima iz iseljeništva da Hrvatska nije mala, nego velika zemlja velikih mogućnosti“, poručio je Buterin. „Naša je misija od prvog dana jasna – povezati Hrvate iz cijelog svijeta kroz posao, ulaganja, poduzetništvo i inovacije. Ako naši nogometaši i drugi sportaši, rođeni u domovini i dijaspori, mogu ujedinjeni doći do svjetskih medalja, vjerujemo da to možemo i u poslovnom sektoru“, zaključio je.

Konferenciju je izvođenjem hrvatske himne, ali i svoga velikog hita pjesme „Igra“ otvorila popularna ženska pop grupa MERITAS, inače povratnice iz Njemačke, dok su sam kraj MG2.11 obilježili emocijama nabijeni govori neustrašive daljinske plivačice Dine Levačić te mirotvorca Marijana Gubine, po čijoj je životnoj priči iz Domovinskog rata nedavno snimljen igrani film „260 dana“ koji uskoro stiže u kina.

Konferenciju MEETING G2.11 i ove su godine podržale najviše državne institucije: Predsjednik Republike Hrvatske, Hrvatski sabor, Ministarstvo demografije i useljeništva te Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, kao i Sisačko-moslavačka županija. Konferenciju je organizirala udruga Meeting G2, u suradnji s Gradom Novskom i Razvojnom agencijom grada Novske NORA.



U prvih 10 godina konferencija Meeting G2 okupila je oko 2000 sudionika iz 35 zemalja svijeta.