Konstituiran prvi saziv Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske

Novo savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske okupilo je 65 mladih predstavnika hrvatskog iseljeništva, hrvatske nacionalne manjine i Hrvata iz Bosne i Hercegovine, a u njegovu radu po položaju sudjeluje i ravnatelj Hrvatske matice iseljenika mr. sc. Zdeslav Milas.

U Zagrebu je 23. i 24. srpnja 2026. održana konstituirajuća sjednica prvog saziva Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske, novoosnovanoga savjetodavnog tijela Vlade Republike Hrvatske koje okuplja 65 članova u dobi od 18 do 30 godina. Članove predlažu hrvatske zajednice i organizacije izvan Republike Hrvatske, a na temelju njihovih prijedloga imenuje ih Vlada Republike Hrvatske.

Savjet mladih osnovan je s ciljem uključivanja mladih u promišljanje i predlaganje inicijativa kojima će se dodatno jačati povezanost hrvatskoga naroda, očuvanje hrvatskoga identiteta, jezika i kulture te razvoj suradnje između Republike Hrvatske i pripadnika hrvatskoga naroda diljem svijeta.

Konstituirajućoj sjednici nazočio je i ravnatelj Hrvatske matice iseljenika mr. sc. Zdeslav Milas, koji je član Savjeta po položaju. Hrvatska matica iseljenika već desetljećima kroz svoje obrazovne, kulturne, znanstvene i programe namijenjene mladima sustavno povezuje mlade Hrvate iz Bosne i Hercegovine, hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva, potičući očuvanje hrvatskoga jezika, kulture i nacionalnoga identiteta te jačanje njihovih veza s domovinom.

Sjednicu je otvorio državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas, a okupljenima su se obratili predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, predsjednica Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Hrvatskoga sabora Zdravka Bušić te najstariji član Savjeta Ivan Ćavar, koji je predsjedavao sjednicom do izbora predsjedništva.

Otvarajući sjednicu, državni tajnik Zvonko Milas istaknuo je kako današnjim okupljanjem započinje novo poglavlje suradnje Republike Hrvatske i mladih Hrvata izvan domovine.

„Dolazite iz različitih država, različitih društvenih okolnosti i različitih zajednica, ali vas povezuje zajednička pripadnost hrvatskom narodu i želja da ostanete povezani sa svojom domovinom. Upravo se u toj raznolikosti krije najveća snaga Savjeta mladih. Od vas očekujemo otvorenost, kreativnost i inicijativu te da budete glas svojih zajednica i mostovi koji će povezivati mlade Hrvate, bez obzira žive li u Mostaru, Subotici, Sydneyju ili bilo gdje u svijetu“, poručio je Milas.

Naglasio je kako mladi po prvi put dobivaju vlastiti institucionalni prostor za dijalog, suradnju i iznošenje prijedloga o pitanjima koja oblikuju budućnost hrvatskoga naroda izvan Republike Hrvatske.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković istaknuo je kako je Hrvatska u proteklih 35 godina ostvarila sve ključne nacionalne i međunarodne ciljeve – od međunarodnog priznanja, članstva u Ujedinjenim narodima, NATO-u i Europskoj uniji do ulaska u schengenski prostor, europodručje te skorog pristupanja Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD).

Podsjetio je kako Republika Hrvatska posljednjih godina kontinuirano povećava ulaganja u projekte hrvatskih zajednica izvan Republike Hrvatske, obrazovanje, kulturu, zdravstvo i gospodarstvo, programe učenja hrvatskoga jezika, stipendije za studente, olakšano stjecanje hrvatskoga državljanstva te druge mjere kojima se jačaju veze s domovinom i stvaraju uvjeti za povratak.

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman naglasio je kako su mladi Hrvati izvan Republike Hrvatske važni čuvari hrvatskoga identiteta i snažna poveznica između domovine i hrvatskih zajednica diljem svijeta, dok je predsjednica saborskoga Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zdravka Bušić istaknula kako upravo mladi svojim znanjem, energijom i zajedništvom predstavljaju budućnost hrvatskoga naroda.

U ime članova Savjeta okupljenima se obratio Ivan Ćavar, naglasivši kako mladi prvi put dobivaju priliku zajednički oblikovati prijedloge i inicijative koje će pridonijeti budućnosti hrvatskih zajednica diljem svijeta.

Na sjednici je jednoglasno usvojen Poslovnik o radu Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske, čime su stvoreni uvjeti za njegov rad, a potom je izabrano predsjedništvo Savjeta.

Za predsjednika Savjeta izabran je Leonardo Artuković iz Bosne i Hercegovine, dok su za potpredsjednike izabrani Robert Tokić, predstavnik Hrvata iz BiH, Marko Vidaček, predstavnik hrvatske nacionalne manjine, Anna Maria Arapović, predstavnica hrvatskog iseljeništva iz prekomorskih zemalja te Eva Zacharis, predstavnica hrvatskog iseljeništva iz europskih zemalja.

Zahvalivši na ukazanom povjerenju, novoizabrani predsjednik Leonardo Artuković istaknuo je kako će cilj Savjeta biti povezivanje hrvatskih zajednica, poticanje suradnje, razmjene ideja i zajedničkih projekata te stvaranje snažne mreže mladih koja će pridonositi očuvanju hrvatskoga identiteta i još čvršćem povezivanju Hrvata iz Bosne i Hercegovine, pripadnika hrvatske nacionalne manjine i hrvatskoga iseljeništva s Republikom Hrvatskom.

Članovi Savjeta tijekom rasprave iskazali su velik interes i spremnost za aktivno sudjelovanje u radu te su posebno istaknuli potrebu za daljnjim unaprjeđenjem položaja mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske, jačanjem suradnje hrvatskih zajednica diljem svijeta, očuvanjem hrvatskoga jezika, kulture i nacionalnoga identiteta, razvojem obrazovne, znanstvene i gospodarske suradnje, snažnijim umrežavanjem mladih te stvaranjem novih prilika za profesionalno povezivanje i povratak u Republiku Hrvatsku.

Konstituiranjem prvoga saziva Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske učinjen je važan iskorak u institucionalnom uključivanju mladih u oblikovanje politika koje se odnose na Hrvate izvan Republike Hrvatske. Savjet će predstavljati platformu za dijalog, razmjenu iskustava i razvoj konkretnih inicijativa kojima će se dodatno jačati povezanost domovine i hrvatskih zajednica diljem svijeta. U tome će važan doprinos i nadalje davati Hrvatska matica iseljenika, koja kroz svoje dugogodišnje programe nastavlja povezivati mlade naraštaje Hrvata iz cijeloga svijeta s njihovom domovinom.

ČLANOVI PRVOG SAZIVA SAVJETA MLADIH HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE:

Predstavnici Hrvata iz Bosne i Hercegovine:

1. Leonardo Artuković

2. Katarina Ramljak

3. Marina Marković

4. Stefan Kukrić

5. Marijana Dominković Brašnić

6. Marinko Jurić

7. Nikolina Lukić

8. Robert Tokić

9. Ivan Ćavar

10. Mario Sandro Tunjić

11. Marija Ćosić

12. Nikolina Perković

13. Barbara Čolo.

Predstavnici hrvatske nacionalne manjine:

1. Lucija Horvacki, predstavnica za Srbiju

2. Petar Huska, predstavnik za Srbiju

3. Darko Peka, predstavnik za Srbiju

4. Alexander Robert Wukovits, predstavnik za Austriju

5. Dorothea Viktoria Zvonarich, predstavnica za Austriju

6. Karmela Payrits, predstavnica za Mađarsku

7. Maja Škrlin, predstavnica za Mađarsku

8. Nika Brdar, predstavnica za Sloveniju

9. Eva Šandor, predstavnica za Sloveniju

10. Josipa Šabić, predstavnica za Bugarsku

11. Kristina Janović, predstavnica za Crnu Goru

12. Vojtĕch Radkovič, predstavnik za Češku

13. Giulia Sammartino, predstavnica za Italiju

14. Tomislav Dokić, predstavnik za Kosovo

15. Ivana-Marika Mihăilă, predstavnica za Rumunjsku

16. Marko Vidaček, predstavnik za Sjevernu Makedoniju

17. Kristián Maschkan, predstavnik za Slovačku.

Predstavnici hrvatskog iseljeništva:

1. Maxime Saric Menne, predstavnica za Sjedinjene Američke Države

2. Bella Katarina Pehar, predstavnica za Sjedinjene Američke Države

3. Marko Barta, predstavnik za Sjedinjene Američke Države

4. Ivan Sime Kalinic, predstavnik za Sjedinjene Američke Države

5. Tomislav Buntic, predstavnik za Sjedinjene Američke Države

6. Petar Jureta, predstavnik za Njemačku

7. Marko Stipe Stipanović, predstavnik za Njemačku

8. Ella Bojčetić, predstavnica za Njemačku

9. Ivan Dominović, predstavnik za Njemačku

10. Jana Tušek, predstavnica za Njemačku

11. Adrian Landeka, predstavnik za Australiju

12. Antoni Ukalović, predstavnik za Australiju

13. Jessica Jugovac, predstavnica za Australiju

14. Daniel Marin Šango, predstavnik za Australiju

15. Anna Maria Arapović, predstavnica za Kanadu

16. Niko Brkich, predstavnik za Kanadu

17. Niko Bačić, predstavnik za Kanadu

18. Mateo Pulfer, predstavnik za Argentinu

19. Victoria Carla Tomalino, predstavnica za Argentinu

20. Vedran Ignacio Zlatar Meneses, predstavnik za Čile

21. Luka Esteban Buzolic Moreno, predstavnik za Čile

22. Diana Čančić, predstavnica za Austriju

23. Camila Pavicic, predstavnica za Brazil

24. Laura Sajer, predstavnica za Francusku

25. Martina Matuš, predstavnica za Irsku

26. Giulia Verdat, predstavnica za Italiju

27. Bianca Gabrijela Obadić, predstavnica za Republiku Južnu Afriku

28. Marine Antony Arnerich, predstavnik za Novi Zeland

29. Claudia Glavak, predstavnica za Švedsku

30. Ana Ilić, predstavnica za Švicarsku

31. Krešimir Krajnović, predstavnik za Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske

32. Dorian Vodopia, predstavnik za Dansku i Norvešku

33. Eva Zacharis, predstavnica za Belgiju, Luksemburg i Nizozemsku

34. Dalma Patricia Rojas Avila, predstavnica za Boliviju, Ekvador i Peru

35. Kevin Steven Kriskovich Paredes, dr. med., predstavnik za Paragvaj, Urugvaj i Venezuelu