Kad se srca vrate kući

Iseljenici Cresa i Lošinja okupili se u Martinščici kako bi oživjeli priče predaka, mirise i okuse zavičaja.

Posjet Zavičajnom muzeju Andrija Linardić i predavanje voditelja udruge Magriž, kapetana Ive Saganića pod naslovom „Kako su iseljavali naši stari“ okupili su 8. kolovoza u Martinščici iseljenike otoka Cresa. Događaj je organizirao ured Hrvatske matice iseljenika, podružnica Rijeka.

Za vrijeme ljetnog boravka u starom kraju okupili su se članovi iseljeničkih klubova Anchor Benevolent Society, IMAS i Society Chersina, te prijatelji čiji su preci iselili s Cresa i Lošinja. Svaki od njih nosi svoju jedinstvenu iseljeničku priču, a sve ih povezuje ljubav prema rodnom otoku.

Sudionici su doznali i o prvoj destileriji eteričnih ulja smilja, kadulje i lovora iz 1908. godine, koju su vodili otac i sin Linardić. Mogli su vidjeti kako su se nekada odijevali otočni iseljenici te se diviti maketi starog lošinjskog jedrenjaka, koju je izradio iseljenik i brodomaketar Leonardo Maver. Posebnu čar druženju dale su Zorica i Lucija svojim kroštulama i fritulama.

Voditeljica ureda HMI Rijeka Renata Garbajs posjetila je i obližnji Stivan, gdje se iseljenici nedjeljom nakon mise okupljaju pod vodstvom Pere Vlakančića, a donedavno i sada pokojnog Ivana Toića.