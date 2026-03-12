Jubilej Hrvatskoga glasnika potaknuo suradnju hrvatskih medija iz Crne Gore i SAD-a

Na poticaj riječke podružnice Hrvatske matice iseljenika ostvarena je suradnja između platforme Croatians Online i Hrvatskoga glasnika, glasila Hrvata u Crnoj Gori.

Krajem prosinca iz tiska je izašao jubilarni 200. broj Hrvatskog glasnika, časopisa hrvatske zajednice u Boki kotorskoj i Crnoj Gori. Pokrenut 2003. godine u izdanju Hrvatskog građanskog društva Crne Gore, Glasnik već više od dva desetljeća prati kulturni, društveni i politički život Hrvata u toj zemlji, ali i šire – povezujući hrvatsku zajednicu s domovinom i iseljeništvom.

U obilježavanje ovog značajnog jubileja aktivno se uključila i voditeljica riječke podružnice Hrvatske matice iseljenika Renata Garbajs, koja je potaknula povezivanje hrvatske zajednice u Crnoj Gori s Hrvatima u Sjedinjenim Američkim Državama. Zahvaljujući toj inicijativi ostvarena je suradnja između medijske platforme Croatians Online iz New Yorka i Hrvatskoga glasnika.

Plod te suradnje je i intervju s glavnim i odgovornim urednikom Hrvatskoga glasnika Nikolom Dončićem. Razgovor je na hrvatskom jeziku vodila Iman Louis Rozga, dok je pisanu verziju intervjua priredila Sanja Floričić Bogović.

Iman Louis Rozga

U nastavku donosimo intervju koji možete pročitati na sljedećoj poveznici: