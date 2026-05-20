Jačanje suradnje s Hrvatima u Republici Srbiji

Ravnatelj Hrvatske matice iseljenika boravio je u prvom službenom posjetu Subotici i Hrvatskom nacionalnom vijeću u Republici Srbiji

Ravnatelj Hrvatske matice iseljenika mr. sc. Zdeslav Milas, 18 i 19. svibnja, boravio je u prvom službenom posjetu Subotici i Hrvatskom nacionalnom vijeću u Republici Srbiji, gdje se sastao s predsjednicomJasnom Vojnić te predstavnicima hrvatske zajednice. Uz ravnatelja Milasa u Matičinu izaslanstvu bile su Lada Kanajet Šimić, rukovoditeljica Odjela za obrazovanje i znanost te Vesna Kukavica, rukovoditeljica Odjela za nakladništvo. Susret održan u Hrvatskom domu – Matica protekao je u ozračju konstruktivnog dijaloga, međusobnog razumijevanja i jasne zajedničke poruke programski usmjerene na očuvanje identiteta, jezika, kulture i prava hrvatske nacionalne manjine u Republici Srbiji kao trajnoj zajedničkoj zadaći. Tijekom sastanka razgovaralo se o jačanju suradnje između HMI-ja i HNV-a, osobito u području kulture i obrazovanja te ostalih programa usmjerenih na stvaralaštvo mladih, uz širenje knjižnih aktivnosti. Izaslanstvo predvođeno ravnateljem Milasom ovom je prigodom još jednom potvrdilo snažnu potporu hrvatskoj zajednici u RS i HNV-u, najavivši intenziviranje veza kroz zajedničke kulturne projekte i obrazovne programe, kao i izvedbene aktivnosti umjetničkih i znanstvenih postignuća u sklopu državnih manifestacija. Hrvatska zajednica u Srbiji važan je dio hrvatskoga nacionalnog bića.

Predsjednica HNV-a Jasna Vojnić i ravnatelj HMI Zdeslav Milas sa suradnicima

U nastavku službenog posjeta, ravnatelj Milas sa suradnicama nazočio je otvorenju izložbe radova nastalih na XIII. sazivu Međunarodne umjetničke kolonije „Stipan Šabić 2025.“ u galeriji Otvorenog sveučilišta, a koju je priredila HLU „CroArt“. Izložba okuplja umjetnike iz više europskih zemalja, potvrđujući značaj prekograničnih umjetničkih kolonija u razvitku interkulturalnih odnosa u višekulturnom prostoru Vojvodine i njezina susjedstva. Izložbu je otvorila Nela Horvat, dok je o radovima govorio povjesničar umjetnosti Branimir Kopilović. Otvorenju su nazočili i predsjednik IO HNV-a Marinko Katić te predsjednik Odbora za kulturu Denis Lipozenčić.

Nakon otvorenja izložbe, Matičino izaslanstvo posjetilo je Hrvatski kulturni centar „Bunjevačko kolo“, jednu od najvažnijih naših organizacija, koja desetljećima njeguje hrvatsku baštinu kroz folklorne plesne običaje, glazbu i rad s mladima. Osim razgovora s predsjednikom Lazarom Cvijinom, izaslanstvo je nazočilo probi najstarije folkloraške skupine mladih.

Drugog dana službenog posjeta hrvatskoj zajednici u RS, rukovoditeljica Matičina Odjela za obrazovanje i znanost Lada Kanajet Šimić sastala se s timom Nataše Francuz, članice Izvršnog odbora HNV-a zaduženom za obrazovanje. Razgovaralo se o nastavi na hrvatskom jeziku u Srbiji, njezinu razvoju tijekom posljednjih 25 godina, kao i mogućnostima daljnjeg unaprjeđenja. Predstavljeni su brojni primjeri dobre prakse te aktivnosti koje doprinose očuvanju hrvatskog jezika, kulture i identiteta među mladima. Hrvatska matica iseljenika i Hrvatsko nacionalno vijeće nastavljaju razvijati suradnju s ciljem dodatne potpore učenicima, nastavnicima i programima obrazovanja na hrvatskom jeziku.

Slijedio je posjet Matičina izaslanstva Zavodu za kulturu vojvođanskih Hrvata u kojem je ravnatelja Zdeslava Milasa primio v. d. ravnatelj Josip Bako sa suradnicima, predstavivši mu bogatu djelatnost te prve profesionalne kulturne ustanove Hrvata u Srbiji – koja djeluje punih 18 godina. Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata afirmirao se kao plodno susretište kreativaca i ljubitelja raznovrsnih suvremenih kulturnih praksi, čiji je trostruki cilj čuvati, razvijati i promicati hrvatsku kulturnu baštinu i svekoliko umjetničko stvaralaštvo na hrvatskome jeziku u multikulturnom okružju Vojvodine i šire Republike Srbije.

Lada Kanajet Šimić, Vesna Kukavica, Zdeslav Milas, Josip Bako, Branimir Kopilović i Senka Davčik