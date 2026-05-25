Izložba: Virgilije Nevjestić : Nostalgija svjetlosti – izbor iz grafičkog opusa

Izložbeni prostor Hrvatske matice iseljenika, Zagreb, 25. svibanj 2026.

Virgilije Nevjestić (1935.-2009.) jedan je od najistaknutijih hrvatskih umjetnika druge polovice 20. stoljeća. Svoju iznimnu umjetničku karijeru ostvario je u Francuskoj, u Parizu, gdje je živio i djelovao od 1967. godine do svoje smrti. Nevjestić se etablirao vrlo brzo nakon dolaska u Francusku te je 1970. godine dobio na korištenje od grada Pariza atelje na Montparnasseu. Redovito je izlagao u tamošnjim muzejima i galerijama, kao i u velikim svjetskim kulturnim metropolama. Nacionalna knjižnica Francuske niz godina za redom je otkupljivala njegove radove. Vrhunac njegovih umjetničkih nastojanja predstavljala je samostalna izložba 1982. g., u Centru G. Pompidou – Muzeju moderne i suvremene umjetnosti. Bila je to čast koja do tada nije ukazana ni jednom hrvatskom umjetniku!

Nevjestić je bio svestrani umjetnik, koji je djelovao na različitim umjetničkim područjima i izražavao se u brojnim likovnim disciplinama. Njegov najveći i najznačajniji doprinos hrvatskoj i francuskoj umjetnosti ostvaren je u grafici, mediju koji je najviše odgovarao njegovom umjetničkom senzibilitetu i čijem istraživanju i unapređivanju je posvetio četiri desetljeća intenzivnog rada.

Na izložbi su predstavljene slike i grafike iz najvažnijih stvaralačkih faza Virgilija Nevjestića, od ranih radova nastalih neposredno nakon završene Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu krajem 1960.ih, preko niza sjajnih koloristički raskošnih akvatinti i ekspresivno-nadrealističkih kompozicija velikih formata iz 1970.ih, do majstorski izvedenih radova izvedenih od mnoštva grafičkih ploča različitih formata u kojima sažima sva dotadašnja iskustva i motive, poput Ex ponto, Ex lex, Pariška jesen iz 1980.ih. Uz to, na multimedijskoj projekciji biti će predstavljeni ostali Nevjestićevi radovi, posebice iznimno vrijedno bibliofilsko izdanje Danteove božanstvene komedije s Virgilijevim grafikama.

Ukupna bogata ostavština Virgilija Nevjestića, dopremljena je po želji umjetnika u Hrvatsku, zahvaljujući umjetnikovom nećaku Ivanu Nevistiću i obitelji. Zaklada Virgilije Nevjestić, osnovana 2021. godine, upravlja ostavštinom u suradnji s obitelji Nevistić.