Izložba Grad kamena i svjetla otvorena u Dubrovniku

Članovi Dubrovačke udruge likovnih umjetnika, u sklopu 25. Feste Dubrovnik, otvorili su izložbu u čast zaštitniku grada i ponovno pokazali inovativnost

U Dubrovniku se od 26. siječnja održava 25. Festa Dubrovnik. Drugi dan ove tradicionalne manifestacije protekao je u znaku likovne umjetnosti i druženja. Naime, članovi Dubrovačke udruge likovnih umjetnika (DULU) otvorili su u predvorju Kazališta Marina Držića svoju prvu ovogodišnju izložbu Grad kamena i svjetla, koja je tradicionalno posvećena dubrovačkom nebeskom zaštitniku. Na ovogodišnjoj izložbi sudjelovali su: Andrea Vukoja Prce, Anto Violić, Dubravka Rathman, Ivan Dugandžić, Josip Škerlj, Karja Tolja, Luce Đuraš, Marijan Fragić, Mišo Baričević, Nedjeljka Nene Gligor, Robert Kralj, Valter Kožul i Vedran Grabovac.

Izložba je i ovaj put organizirana u suradnji s Udrugom Festa Dubrovnik, Hrvatskom maticom iseljenika – Podružnica Dubrovnik, Gradom Dubrovnikom, Kazalištem Marina Držića, Domom Marina Držića i Umjetničkom galerijom Dubrovnik. U ime Udruge Festa Dubrovnik okupljene su pozdravili Darija Mikulandra Žanetić i Slobodan Nano Vlašić.

„Drago mi je da se tradicionalno družimo na našoj Festi Dubrovnik i da imamo tako divnu suradnju s Dubrovačkom udrugom likovnih umjetnika, koja je aktivna kroz cijelu godinu, a tu su i brojne nagrade. Čestitam vam na vašoj inspiraciji, trudu i radu. Zaista ste sjajna udruga koja je na razini Hrvatske pokazala i dokazala koliko može. I nama je drago da nam Festu uvijek oraspoložite ovako divnim slikama te da će svi oni koji će nam doći na pravu Festu i na Kandeloru moći vidjeti ovo i uživati u trenucima, onako kako vi doživljavate ovaj naš lijepi Grad i našeg Parca“, rekla je Mikulandra Žanetić.

Ivan Viđen, Darija Mikulandra Žanetić, Slobodan Nano Vlašić, Maja Mozara i Robert Kralj

Okupljene goste pozdravila je i Maja Mozara, voditeljica dubrovačke podružnice HMI-ja.

„Hrvatska matica iseljenika uvijek s velikom ljubavlju i zalaganjem sudjeluje u svim aktivnostima vezanim za svetog Vlaha te šalje čestitke iz Grada u iseljeništvo, a naši se iseljenici iznimno raduju svemu onome što dolazi iz domovine. I ova izložba jedan je od načina da se naši Dubrovčani koji su izvan Grada povežu u duhu sa svetim Vlahom. Nadam se da će barem malo osjetiti to zajedništvo između Grada i sredina u kojima žive. Ovo zajedništvo domovinske i iseljene Hrvatske, Grada i Dubrovčana izvan Hrvatske nas zaista veseli i nadamo se da će naši Dubrovčani ovaj duh svetog Vlaha, makar bili daleko, prenositi na svoju djecu i unuke te da nas sve sveti Vlaho u zajedništvu poveže“, istaknula je Maja Mozara. Predsjednik DULU-a, Valter Kožul, pozvao je okupljene da nastave pratiti rad Udruge.

„Večeras se predstavlja 13 naših članova sa svojim različitim viđenjima Grada, Parca ili neke kombinacije. Nastojat ćemo i ove godine biti aktivni, kao i lani kad smo imali šest izložbi, a izabrani smo za najbolju udrugu na 41. Susretima likovnih stvaralaca Hrvatskog sabora kulture između 32 udruge. Naš je rad prepoznat, a pokušat ćemo tako nastaviti i ove godine, istaknuo je Valter Kožul zahvalivši svim sudionicima, domaćinima, organizatorima, članovima DULU-a, Robertu Kralju i Marti Baće koji su postavili izložbu. Povjesničar umjetnosti Ivan Viđen istaknuo je kako Dubrovačka udruga likovnih umjetnika doista prati ritam života Grada kao i gradski kalendar događanja.

„Važno je istaknuti da mi je kao povjesničaru umjetnosti uvijek zanimljivo pratiti rad DULU zato što na zadanu temu uvijek nađu i donesu neku inovaciju. Čak i na temu za koju biste rekli da je nemoguće donijeti je kroz inovaciju izraženu likovnim jezikom – oni je ipak donesu! Tema koja je toliko puta prikazana u zadnjih 1054 godina – a to je lik sv. Vlaha, ta je tema večeras s nekim novim pogledima pred nama ovdje na platnima. Možda bih čak i nekim od autora koji su vrlo kreativno i inovativno riješili ‘likovne probleme‘, savjetovao da nastave istraživati u tom pravcu. Siguran sam da će članovi Udruge koji vole tako slikati to raditi i ubuduće“, istaknuo je okupljenima Ivan Viđen.

Izložba Grad kamena i svjetla ostaje otvorena tijekom radnog vremena kazališta sve do 9. veljače 2026. godine.