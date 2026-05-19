Fragmenti jednog vremena i jednog otoka

Najava predstavljanja knjige Fragmenti iz povijesti Lošinja autora Klaudija Martinolića u organizaciji riječke podružnice Hrvatske matice iseljenika

Iznimna nam je čast pozvati vas na predstavljanje knjige Fragmenti iz povijesti Lošinja, autora Klaudija Martinolića u izdanju Kluba Pomorac 21. svibnja 2026. u 19 sati Botel Marina u Rijeci.

Knjigu će predstaviti kap. Lucio Jurjako, Mihael Desanti, glavni i odgovorni urednik lista Pomorac, urednički tim knjige prof. Irena Dlaka i mr. politologije Damjan Stanić, iza njih stoji dvogodišnji rad, 1200 stranica podijeljeno u dva toma dvije knjige, recenzenti su dr. Julijano Sokolić i prof. Ljubimka Toseva Karoowitz.

Knjiga sadrži i brojne crtice o iseljavanju iz ovih krajeva.