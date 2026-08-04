Eco Heritage Task Force – mladi Hrvati iz 12 zemalja pomažu očuvanju hrvatske baštine

Na ovogodišnjem programu sudjeluje dvadeset četvero mladih Hrvata iz Australije, Argentine, Mađarske, Španjolske, Perua, Kolumbije, Bolivije, Norveške, Ujedinjene Kraljevine, Češke, Austrije i Sjedinjenih Američkih Država, a zajedno će raditi na očuvanju prirodne i kulturne baštine u Gospiću i Ličko-senjskoj županiji

U Gospiću je 3. kolovoza 2026. godine započeo međunarodni program Eco Heritage Task Force (EHTF), koji Hrvatska matica iseljenika organizira do 16. kolovoza. Riječ je o jedinstvenom programu koji već niz godina okuplja mlade hrvatskog podrijetla iz cijeloga svijeta te ih kroz volonterstvo, edukaciju i zajednički život povezuje s domovinom njihovih predaka.

Ove godine sudjeluje dvadeset četvero mladih Hrvata iz gotovo cijelog svijeta. Tijekom dvotjednog boravka u Hrvatskoj svojim će radom pridonositi očuvanju okoliša i unapređenju lokalne zajednice, istodobno upoznajući hrvatsku prirodnu i kulturnu baštinu, jezik, običaje i suvremeni život u domovini.

Volonterske aktivnosti provodit će se na više lokacija u Gospiću i okolici. Sudionici će uređivati prostore i okoliš Strukovne škole Gospić, Učeničkog doma Strukovne škole Gospić te Doma za starije osobe Ličko-senjske županije. U suradnji s Hrvatskom gorskom službom spašavanja sudjelovat će i u akciji čišćenja rijeke Novčice.

Osim volonterskog rada, za sudionike je pripremljen sadržajan edukativni i kulturni program. Kroz radionice hrvatskoga jezika i kulture te kulinarsku radionicu „Kuhačom po svijetu“ upoznavat će hrvatsku tradiciju, jezik i gastronomiju.

Prvi dan programa protekao je u međusobnom upoznavanju sudionika te susretu s voditeljima i pratiteljima projekta. Voditeljica programa uime Hrvatske matice iseljenika je Sara Marđetko, radionicu hrvatskoga jezika i kulture vodi Viktorija Vidović, a kulinarsku radionicu Tomislav Jelić. Pratitelji programa su Danijel Kapac i Jurica Žibek.

Već sljedećeg jutra sudionici su krenuli u svoju prvu volontersku aktivnost – uređenje okoliša Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije u Gospiću. Poslijepodnevni sati rezervirani su za radionice hrvatskoga jezika i kulture te kulinarske radionice.

Organizirani su i brojni izleti i terenske aktivnosti tijekom kojih će sudionici otkrivati prirodne ljepote i kulturno-povijesnu baštinu Ličko-senjske županije. Program obuhvaća sudjelovanje na završnoj večeri Škole hrvatskoga folklora u Zadru, izlet brodom od Zavratnice do Raba, obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti u Ljubovu, proslavu blagdana Velike Gospe u Krasnu te posjet Karlobagu.

Eco Heritage Task Force jedan je od prepoznatljivih programa Hrvatske matice iseljenika kojim se mladim Hrvatima izvan Republike Hrvatske pruža prilika da kroz konkretan doprinos lokalnoj zajednici, međusobno povezivanje i upoznavanje hrvatske baštine izgrade još čvršću vezu s domovinom.

Program istodobno promiče vrijednosti volontiranja, društvene odgovornosti, održivog razvoja te očuvanja prirodne i kulturne baštine, stvarajući trajne veze između hrvatskog iseljeništva i Republike Hrvatske.

Ovogodišnji domaćin programa je Ličko-senjska županija, dok je partner Ministarstvo demografije i useljeništva, koje je za sudionike pripremilo prigodne promotivne pakete dobrodošlice.