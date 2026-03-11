Desetljeće inspirativnih priča: nagrađene Hrvatice koje mijenjaju zajednice diljem svijeta

U povodu Međunarodnog dana žena, Mreža hrvatskih žena svečano je u hotelu Westin u Zagrebu dodijelila nagrade „Utjecajne hrvatske žene“ i „Buduće liderice“ za 2026. godinu. Ovogodišnja dodjela bila je posebno svečana jer je obilježila deset godina prepoznavanja i slavljenja iznimnih postignuća žena hrvatskog podrijetla iz cijelog svijeta.

Ukupno 26 žena iz 11 zemalja primilo je ovogodišnja priznanja – 25 nagrada ”Utjecajne hrvatske žene” te jednu nagradu ”Buduća liderica”. Nagrade odaju priznanje ženama koje svojim profesionalnim uspjesima, društvenim angažmanom i liderstvom pridonose razvoju zajednice, potiču inovacije te promiču ugled Hrvatske u svijetu.

Dobitnice dolaze iz različitih područja djelovanja – od znanosti, medicine, poduzetništva i tehnologije do umjetnosti, diplomacije, obrazovanja i društvenog aktivizma. Mnoge od njih ostvarile su zapažene međunarodne karijere, vode uspješne organizacije i projekte ili svojim radom stvaraju pozitivne promjene u lokalnim i globalnim zajednicama. Njihove priče svjedoče o snazi znanja, inovativnosti i predanosti, ali i o važnosti međusobne podrške i povezivanja žena.

Zdeslav Milas, Carolyn Agin Bruno i caroline spivak

Dobitnice nagrade ”Utjecajne hrvatske žene” za 2026. godinu su:

Carolyn Agin Bruno, SAD, kategorija Vodstvo i inovacija

Silvina Biott, Argentina, kategorija Kultura i umjetnost

Maria-Gabriela Dumandžić, Argentina, kategorija Gospodarstvo

Ana Jerković, Hrvatska, kategorija Vodstvo i inovacija

Jasna Karačić Zanetti, Belgija, kategorija Vodstvo i inovacija

Danica Kegević, Čile, kategorija Vodstvo i inovacija

Suzana Krišto, Bosna i Hercegovina, kategorija Vodstvo i inovacija

Vitomira Lončar, Kina, kategorija Kultura i umjetnost

Branka Malinar, SAD, kategorija Kultura i umjetnost

Marija Mrgudić, Hrvatska, kategorija Gospodarstvo

Gordana Nikolić, Hrvatska, kategorija Vodstvo i inovacija

Marina Perić, SAD, kategorija Kultura i umjetnost

Martina Puljić, Hrvatska, kategorija Gospodarstvo

Nevena Ramić, Hrvatska, kategorija Oružane snage

Angela Sankovich-Ramirez, Kolumbija, kategorija Poduzetništvo

Patricia Štambuk Mayorga, Čile, kategorija Kultura i umjetnost

Nera Stipičević, Hrvatska, kategorija Humanitarni rad

Vesna Škare Ožbolt, Hrvatska, kategorija Vodstvo i inovacija

Mirela Španjol, Hrvatska, kategorija Poduzetništvo

Jozefina Tomljenović, SAD, kategorija Vodstvo i inovacija

Tanja Trošelj Miočević, Hrvatska, kategorija Vodstvo i inovacija

Nicole Vidovich, SAD, kategorija Znanost i tehnologija

Nikolina Vučković, Hrvatska, kategorija Kultura i umjetnost

Yanya Viskovich, Švicarska, kategorija Znanost i tehnologija

Kristina Zanić, Ujedinjeni Arapski Emirati, kategorija Poduzetništvo

Dobitnica nagrade ”Buduće liderice” za 2026. godinu je

Danijela Karolina Boras, Kanada

– Večeras slavimo izvrsnost, hrabrost, viziju i predanost žena koje svojim radom mijenjaju društvo, pomiču granice i otvaraju vrata novim generacijama liderica. Svaka od nagrađenih žena primjer je kako znanje, integritet i upornost mogu biti snažan pokretač pozitivnih promjena u Hrvatskoj i šire. Ove nagrade nisu samo priznanje za postignuća – one su i poruka ženama da vjeruju u svoje ideje, svoj glas i svoju snagu te u čvrstu povezanost Hrvatica sa svih kontinenata“, poručila je osnivačica Mreže hrvatskih žena Caroline Spivak.

U proteklih deset godina Croatian Women’s Network / Mreža hrvatskih žena dodijelila je više od 200 nagrada te izgradila snažnu međunarodnu zajednicu koja danas okuplja više od 1500 članica.

– Ideja se rodila prije točno deset godina, a naše je najveće postignuće to što i dalje djelujemo, rastemo i predstavljamo svijetu žene koje su svojim znanjem i radom širile ugled Hrvatske u svijetu. Mreža je inspirirala povezivanje Hrvatica diljem svijeta. Danas surađujemo na brojnim područjima i zajedno gradimo bolje zajednice u domovinskoj i iseljenoj Hrvatskoj. To je naša snaga“, istaknula je Spivak tijekom svečane dodjele nagrada.

Osim dodjele nagrada, dva dana ranije, 6. ožujka, Mreža hrvatskih žena/Croatian Women’s Network, u hotelu Westin u Zagrebu okupila je istaknute liderice iz Hrvatske i svijeta, koje su na međunarodnoj konferenciji ”Napredak žena. Napredak ekonomije. Ostvari potencijal!” pod krilaticom ”Nasljeđe u pokretu”, raspravljale o položaju i utjecaju žena u diplomaciji i politici, poduzetništvu, znanosti, kulturi, umjetnosti, humanitarnom radu i oružanim snagama u Hrvatskoj i svijetu.

Konferenciju je svečano otvorila istaknuta hrvatska političarka i diplomatkinja Marija Pejčinović Burić, koja je obnašala dužnost glavne tajnice Vijeća Europe u razdoblju od 2019. do 2024. godine, postavši prva osoba iz Hrvatske i prva iz Srednje/Jugoistočne Europe na tom položaju. Bila je druga žena u povijesti te organizacije, koja je preuzela dužnost glavne tajnice. Upozorila je da su instrumenti za ravnopravnost spolova ključni za uvođenje rodno osviještene politike u sve sfere društva.

Osnivačica Mreže hrvatskih žena Caroline Spivak s Međunarodnim odborom CWN

Ravnopravnost nam nije darovana, ona je izborena

– Ravnopravnost nam nije darovana, ona je izborena, no još treba raditi na ekonomskoj neovisnosti žena, jednakim plaćama i sigurnim mirovinama za žene. Zdravu ekonomiju ne možemo postići bez jednakopravnosti spolova, poručila je pomoćnica savjetnika predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića za ekonomiju i njegova izaslanica, Martina Ciglević. Dodala je da je Međunarodni dan žena prigoda da se podsjetimo kako je ravnopravnost spolova temeljno ljudsko pravo, nužno kako bi naše društvo bilo otpornije, naprednije i bolje. Mreža hrvatskih žena nudi rješenja i osnažuje žene u svim područjima djelovanja. Njihova je snaga u kapitalu solidarnosti, znanja i ustrajnosti, dodala je, a na nama je da ustrajno radimo na jednakosti plaća žena i muškaraca, ekonomskoj neovisnosti i sigurnim mirovinama za žene.

Na panelima o ulozi žena u politici i diplomaciji sudjelovale su državna tajnica u Ministarstvu demografije i useljeništva Željka Josić, veleposlanica Austrije u Hrvatskoj Yvonne Tončić – Sorinj, hrvatska političarka i pravnica Vesna Škare-Ožbolt, ovogodišnja dobitnica nagrade Utjecajne hrvatske žene, državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova RH, nekadašnja savjetnica za pravne politike u Sjedinjenim Američkim Državama Nevenka Lastrić-Đurić i saborska zastupnica Nataša Tramišak. Sudionice su s publikom podijelile svoja iskustva i izazove te naglasile važnost umrežavanja, mentorstva i međunarodne suradnje za jačanje uloge žena u diplomaciji.

Taj broj sporo raste, rekla je na konferenciji izaslanica ministra vanjskih i europskih poslova Romana Kuzmanić Oluić. Danas je 23 hrvatskih veleposlanica i generalnih konzulica u svijetu, naspram 55 muškaraca. U očekivanju diplomatske rotacije, predviđa se njihovo daljnje osnaživanje, posebice u složenim uvjetima ratnih djelovanja, a o čemu svjedoči sadašnji trenutak u Ukrajini i Izraelu gdje su dvije naše veleposlanice, Anica Đamić i Vesela Korač Mrđen.

U Hrvatskoj vojsci 15 je posto žena, a u međunarodnim snagama godišnje oko 10 posto. Republika Hrvatska trenutačno sudjeluje u 10 mirovnih misija i operacija s 35 posto žena.

Krajem prošle godine Hrvatska je usvojila treći Nacionalni akcijski plan za provedbu Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1325 o ženama, miru i sigurnosti. MVEP potiče u skladu s Rezolucijom, izbor hrvatskih državljanki za rad u međunarodnim organizacijama, mirovnim misijama i operacijama.

– Imamo dvije žene u misiji OESS-a na Kosovu i u BiH, tri žene u Ukrajini, dvanaest žena u Misiji vladavine prava Europske unije na Kosovu i EU Savjetodavnoj misiji u Iraku te u Uredu posebnog tužitelja u Haagu, rekla je Kuzmanić-Olujić.

Ženama je danas mjesto za svakim stolom

U fokusu konferencije bile su teme sigurnosti, diplomacije i javnih politika, a osnivačica Mreže Caroline Spivak poručila je da je uključivanje žena u procese donošenja odluka pitanje ravnopravnosti i strateška potreba suvremenih društava. “Vremena su se promijenila. Ženama je danas mjesto za svakim stolom”, istaknula je Spivak.

Iako žene čine gotovo polovinu radne snage u Hrvatskoj, njihov udio na upravljačkim pozicijama i dalje je nizak — samo oko 16 % žena zauzima vodeće funkcije u poslovnom sektoru, a u nadzornim odborima njihov udio iznosi oko 23 %. U političkom životu, žene trenutno čine oko 34 % članova Hrvatskog sabora, dok njihov udio u Vladi iznosi tek oko 16–17 %.

Podaci pokazuju da su žene u Hrvatskoj i dalje suočene s izazovima koji uključuju stereotipe, strukturne prepreke i spor napredak prema ravnopravnosti u donošenju odluka. Unatoč tome, bilježe se i pozitivni pomaci — žene sve više sudjeluju u obrazovanju, poduzetništvu, istraživanju i inovacijama.

Ovi podaci potvrđuju koliko je važno događanje poput konferencije Mreže hrvatskih žena, koja promiče umrežavanje, razmjenu iskustava i međunarodnu suradnju te jača ulogu žena u oblikovanju društva i budućnosti Hrvatske.

Domovina – naše najveće nasljeđe u pokretu

Glavne govornice na konferenciji bile su stručnjakinja za zdravstvenu diplomaciju i prava pacijenata Jasna Karačić Zanetti, prva žena imenovana za dočasnicu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Nevena Ramić, ravnateljica Uprave za provedbu javnih politika za useljeništvo Ivana Perkušić, glumica, profesorica i doktorica znanosti koja živi u Kini Vitomira Lončar, farmaceutkinja i jedna od osnivačica CroActivasa, mreže Hrvatica Latinske Amerike Jelena Nadinić i poduzetnica i osnivačica platforme Expat in Croatia, koja pomaže međunarodnoj zajednici da se bolje integrira u hrvatsko društvo i razumije lokalne institucije, Sara Dyson.

– Domovinski rat najznačajniji je događaj u povijesti našega naroda, rekla je Nevena Ramić, a zajedništvo žena, kao i ono domovinske i iseljene Hrvatske tada je najviše došlo do izražaja, rekla je i poručila da je Domovina naše najveće nasljeđe u pokretu.

Ravnateljica Uprave za provedbu javnih politika za useljeništvo Ivana Perkušić predstavila je nove programe Ministarstva demografije i useljeništva, koji potiču povratak, integraciju useljenika i povratnika i njihovo aktivno uključivanje na tržište rada. Izmjenama i dopunama Zakona o strancima Hrvati izvan RH bez hrvatskoga državljanstva više se ne tretiraju kao stranci u Hrvatskoj te imaju puno pravo na zapošljavanje.

Inspirativan govor na konferenciji Mreže hrvatskih žena održala je ovogodišnja dobitnica nagrade u kategoriji kultura i umjetnost, poznata hrvatska glumica, producentica i doktorica znanosti Vitomira Lončar. Poručila je ženama da nikada nije kasno za promjenu te da je njezina životna filozofija i formula uspjeha cjeloživotno učenje. Karijeru je počela u ranoj dobi, s 13 godina, a u 54. je doktorirala. U 57. godini sa suprugom se preselila u Kinu i nakon pet dana dobila posao. Potaknula je mlade žene da se obrazuju, jer njoj je doktorat pomogao u prilagodbi u zemlji, u kojoj nije ni sanjala da može uspjeti, posebice kao žena. U Kini nema ženskog poduzetništva pa se osjetila pozvanom da to promijeni. Pokrenula je prvi ženski forum u Kini i potiče žene da se osamostale i uzmu stvari u svoje ruke.

Vitomira Lončar

Program obilježavanja 10. obljetnice djelovanja Mreže hrvatskih žena počeo je posjetom Hrvatskoj kući u Zagrebu te susretom s bivšom veleposlanicom Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj Nathalie Rayes koja je istaknula da je u svijetu samo 25 posto veleposlanica te da su zemlje u kojima su žene na čelu prosperitetnije, sigurnije i gospodarski snažnije.

– Potrebna nam je snažna zajednica i struktura koja podržava žene na vodećim pozicijama i muškarci koji podržavaju žene, poručila je Rayes i dodala da u Hrvatskoj žene diplomiraju u rekordnom broju, imaju više visokoškolskih diploma nego muškarci. Ipak, na tržištu rada čine samo oko 25 do 30 posto radne snage. Potrebno je osigurati škole, produžene boravke za njihovu djecu, vrtiće, rani odgoj i obrazovanje, kako bi mogle biti u potpunosti uključene na tržište rada. Nema potrebe za uvozom radne snage. Radna snaga je već ovdje – u ženama.

Članice Mreže hrvatskih žena s bivšom veleposlanicom SAD-a u RH Nathalie Rayes

Izaslanstvo Mreže hrvatskih žena posjetilo je Hrvatski sabor gdje ih je u svojstvu izaslanice predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića primila predsjednica Odbora za poljoprivredu Marijana Petir.

– Sudjelovanje žena u javnom političkom životu je važno, jer je riječ o radu za opće dobro. Stoga ohrabrujem žene da se što više angažiraju upravo na mjestima gdje se donose odluke, naglasila je Petir uputivši čestitke svim dobitnicama godišnjeg priznanja Mreže hrvatskih žena. “Mreža radi sjajan posao, uloženo je puno truda u osnaživanje i vidljivost žena hrvatskog podrijetla diljem svijeta. Svi mi koji pratimo vaš rad izrazito smo ponosni na sva postignuća u proteklih deset godina” – dodala je.

Obljetnički je program nastavljen u Hrvatskoj matici iseljenika predstavljanjem dvaju knjiga ”Žene koje pokreću” autorice Jovane Čutul i ”Guardianas de la trama”(”Čuvarice tkanja”) autorice Jelene Nadinić.

Dijana Arias i Jelena Nadinić

Nakon godina rada na projektima koji povezuju lokalne zajednice, poduzetništvo i društveni angažman, Jovana Čutul iz Krka objavila je svoju prvu knjigu – ”Žene koje pokreću – 12 lekcija o zajednici, strasti i promjenama”.

Riječ je o knjizi koja donosi portrete 11 iznimnih poduzetnica, znanstvenica, edukatorica, umjetnica i aktivistica – ali i osobne refleksije autorice o tome što znači pokrenuti promjenu u vlastitoj zajednici, počevši od sebe.

Jovana Čutul

Ideja o pisanju knjige ”Guardianas de la trama”(”Čuvarice tkanja”) koja sadrži 25 priča o hrvatskoj baštini latinoameričkih žena, proizašla je iz potrebe da se zabilježe i dokumentiraju priče samih članica CroActivasa, mreže žena Latinske Amerike, kao i žena povezanih s udrugom, s ciljem očuvanja sjećanja na žensku dimenziju iseljeništva, rekla je Jelena Nadinić, dobitnica nagrade Utjecajne hrvatske žene 2025. godine.

Predstaviti knjigu u Zagrebu za CroActivas znači zatvoriti jedan simboličan krug: to su priče koje nastaju u Latinskoj Americi, a vraćaju se u Hrvatsku kao doprinos zajedničkoj kulturnoj baštini, stvarajući zajedno nešto veće od pojedinačnih iskustava, pojasnila je Nadinić.

– Žena je oduvijek bila čuvarica identiteta, ali istodobno poduzetnica, znanstvenica, liderica. Ne traži pozornicu, ali je zaslužuje. Hrvatice diljem svijeta svojim znanjem i integritetom pridonose ugledu Hrvatske u svijetu – rekao je ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas i poručio Mreži hrvatski žena: ”Vi ste Matica žena”.

Ravnatelj HMI-ja Zdeslav Milas i zamjenica ravnatelja Ivana Rora

Mreža hrvatskih žena globalna je platforma posvećena napredovanju i osnaživanju žena. Povezuje uspješne žene hrvatskoga podrijetla diljem svijeta, potiče mentorstvo mlađih generacija te suradnju žena različitih profesija i iskustava iz svih dijelova svijeta. Dodjela nagrada „Utjecajne hrvatske žene“ i „Buduće liderice“ postala je tijekom proteklog desetljeća jedno od najvažnijih međunarodnih priznanja za žene hrvatskoga podrijetla koje svojim radom pridonose društvenom, gospodarskom i kulturnom razvoju zajednice.