Članovi KUD-a Proljeće iz Buenos Airesa posjetili Hrvatsku maticu iseljenika

Nakon uspješnog nastupa na Međunarodnoj smotri folklora Zagreb, članovi hrvatskog Kulturno-umjetničkog društva zapjevali su i u prostorijama HMI-ja. Mnogima od njih ovo je prvi posjet domovini svojih predaka

Hrvatsku maticu iseljenika u Zagrebu 22. srpnja, posjetili su članovi Kulturno-umjetničkog društva Proljeće iz Buenos Airesa u Argentini. Gosti su u hrvatsku metropolu stigli kako bi nastupili na 60. Međunarodnoj smotri folklora Zagreb.

Članove društva dočekala je i pozdravila zamjenica ravnatelja HMI-ja Ivana Rora, izrazivši zadovoljstvo njihovim dolaskom i prilikom da se upozna s radom hrvatskih folkloraša koji daleko od domovine predano čuvaju i prenose hrvatsku tradicijsku kulturu.

Susret je protekao u srdačnom ozračju, uz razgovor o djelovanju društva, očuvanju hrvatskoga identiteta u Argentini te važnosti povezivanja mladih potomaka hrvatskih iseljenika s domovinom svojih predaka s obzirom da su članovi KUD-a uglavnom treća i četvrta generacija hrvatskih iseljenika.

Mnogi članovi društva tijekom godina sudjeluju u različitim programima Hrvatske matice iseljenika, a dvoje članova ove će godine svoje znanje dodatno usavršavati na Ljetnoj školi hrvatskoga folklora.

Članovi KUD-a Proljeće svojim su domaćinima priredili i kratko glazbeno iznenađenje i zapjevali hrvatsku tradicijsku pjesmu „Letovanić“ dok je članica KUD-a Lucija mnoge dirnula svojom solo interpretacijom međumurske pjesme “Julijuša deneka dvanajstoga”.

Nakon nastupa na Međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu, članovi društva, njih dvadeset i troje nastavljaju svoje putovanje Hrvatskom te odlaze na otok Rab, gdje će sudjelovati u programu Rabske fjere.