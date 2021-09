Mladi filmaši o „Danima hrvatskog filma Ivo Gregurević“ i Filmskoj radionici u Orašju

ORAŠJE-Mladi su budućnost, pa i u svijetu glume. Ivo Gregurević nije se štedio da bi pomagao svakom mladom umjetniku. Kada se trebala opredijeliti za Glumačku akademiju pomogao je i mladoj Josipi Oršolić iz Tolise. Danas Josipa već treću godinu samostalno kroči tim teškim, ali ljubavlju ispunjenim putem glume u kazalištu. Nakon završene akademije u Osijeku već treću godinu u Zagrebu radi kao slobodna umjetnica, iako je već sa profesionalnim produkcijama krenula iz studenstkih dana. Radila je niz projekata predstava u Zagrebu, velike ulične predstave u Poljskoj. Kao i njen najveći glumački uzor Ivo Gregurević, svoj rodni kraj ne zapostavlja. Vodi radionice, režira kazališne predstave, vodi najvažnije kulturne manifestacije.

Ivo inspiracija

-Nikada neću zaboraviti kako je Ivo svake godine dolazio doma da me osobno pozove na Dane filma i pojašnjavao mi što me čeka na tom putu glume, savjetovao me za prijemni na akademiji, dao vjetra u leđa mojim snovima da postanem glumica. Nisam stalno zaposlena niti u jednom kazalištu već lepršam od jednog do drugog kazališta i projekta. Angažirana sam i u kazališnoj udruzi Tragači Zagreb, ali povremeno me angažiraju. Trenutno u Vinkovcima radim u dvije predstave i u Požegi sa jednom predstavom. Jako volim posao na sinkroniziranju crtića, a povremeno održavam lutkarske i glumačke radionice za osnovce. Sve to radim bez menadžera. Sami se borimo kao slobodni glumci. Nema nitko tko ti čuva leđa, sve sam moraš sam pozivat, aplicirat, natjecat, borit se i uspjeh je tim veći. Unatoč svemu ja sam zadovoljna kako teče moj put kojeg u najvećem dijelu obilježava kazalište. Prihvaćam ga takav kakav jeste i pokušavam iz njega izvuće najbolje iza njega, kaže nam Josipa.

Vraćamo se Orašju

Luka Kuzmanovi, akademski je glumac koji je pomagao u radu i asistiranju vođenja Filmske radionice u Orašju koja je iznjedrila drugi po redu kratki film u Orašju.-Ovo je odlično iskustvo, ne samo druženja sa polaznicima radionice već i sa domaćinima. Ovakav projekt osobito je dobar za sve one koji žele nešto više naučiti o svim procesima stvaranja filma, osobito oni koji žele upisati akademiju jer se praktično sve uči, pojašnjava Kuzmanović. Sara Horvat i Oton Fratrić iz Zagreba su došli u Orašje kako bi bili dijelom Filmske raddionice.-Bilo je super a ja sam osobito puno naučila o montiranju filma i kamerama, kaže Sanja. Oton pak želi upisati akademiju glume.- Mene najviše zanima gluma. Ivan nam je tako dobro pojasnio kako sve ide na filmu od početka do finalne izrade a Luka je otkrio sve finese glume i kako postići potpunu prirodnost i najbolji nastup. Imao sam priliku ovdje u Orašju upoznati puno glumaca i redatelja pa sve skupa za mene predstavlja odlično iskustvo. Volio bih ga još više proširiti pa se nadam ponovnom dolasku u Orašje, kaže Oton.

Na posavskom filmskom događaju iz Hercegovine su stigli Karlo Madžar i Sonja Grgić. Vidno sretni što su bili dio filmskih događanja poručuju kako će se uvijek rado odazvati pozivu organizatora. Karlo kaže kako nije prvi puta u Posavini jer je već imao kazališno predstavljanje sa svojom trupom a Orašje mu ostaje kao važna filmska destinacija u koju će se rado vraćati. Među mladim filmašima iz Posavine bili su Ana Rukavina (Domaljevac) i Nina Ivanović (Orašje). Glavni lik novog filmskog uratka „Hotel Romantique“ je Josip Arlović iz Tolise koji iza sebe ima već niz odigranih predstava ali i nagrada. Predstavio je u najboljem svjetlu svoje glumačke potencijale.-Već od srednje škole me zanimala kamera i gluma.-Na Vila Film festu osvojio sam kao redatelj filma „Pola meni pola meni“ prvu nagradu i zlatnu kameru sa kojom smo snimali upravo ovaj film na Filmskoj radionici. To su odlični učinci koji su vidljivi kada se da potpora mladim. Pomogla mi je i Hrvatska matica iseljenika sa projektom „Stvaranje kazališta“ jer sam dosta naučio o glumi, kazalištu, filmu, uopće umjetnosti, ističe Josip.

Mladi i kreativni

Na kraju je dojmove o radu sa mladim filmašima u okviru Filmske radionice u najkraćem sažeo voditelj i redatelj Ivan Mokrović.-Kako drugačije ih ocijeniti nego da su odlični kada se ima ovakva divna, mlada i inspirativna ekipa koja je upijala naprosto sve o filmu. Željeli su i usojeli u tome da za šest dana doznaju puno togao svijetu filma, ne samo kroz teoriju već i praktično. Kao i prošle godine bilo je predivno sa njima raditi, družiti se, surađivati i stvoriti nešto kreativno, zaključuje Mokrović i poručuje, Vidimo se u Orašju na trećoj Filmskoj radionici i 27. DHF-u Ivu Gregurević.