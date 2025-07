Tradicija i zajedništvo uz pjesmu i ples – KUD „Kvirin“ proslavio 10. godinu postojanja

Ova godina posebna je za KUD „Kvirin“ Linz koji slavi prvo desetljeće postojanja. Godinu za godinom, društvo raste i aktivno sudjeluje na raznim kulturnim događajima, čime dodatno jača utjecaj i povezanost s hrvatskom zajednicom u dijaspori

Početkom lipnja bilo je posebno svečano u Linzu jer je KUD “Kvirin” Linz obilježio prvo desetljeće postojanja. Jedno je to od austrijskih društva koje godinu za godinom raste te aktivno sudjeluje na raznim kulturnim događanjima. Društvo redovito organizira putovanja u Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, gdje članovi nastupaju na kulturnim manifestacijama te ostvaruju suradnju s brojnim hrvatskim udrugama u domovini, ali i dijaspori.

„Proslava obljetnice našeg KUD-a bila je zaista posebna i emotivna. Pripreme su započele već početkom godine, a rezultat je bio svečani jubilarni folklorni koncert na kojem smo predstavili pet koreografija. U programu je sudjelovalo 45 mladih plesača i nešto više od 20 djece, a mnogima je to bio prvi susret s izazovom brzog presvlačenja između točaka”, kaže Matej Tirić, voditelj KUD-a „Kvirin” Linz. KUD „Kvirin” Linz osnovan je 4. lipnja 2015. godine s ciljem okupljanja hrvatske mladeži te očuvanja i promicanja hrvatske kulturne baštine u Austriji. Uz ples, pjesmu i druženja, društvo njeguje tradiciju, jača zajedništvo i povezuje generacije Hrvata u iseljeništvu.



S Hrvatskom maticom iseljenika organiziraju i Susret hrvatskih folklornih udruga u Austriji/ Foto: Tv Wien KUD je 2023. godine nastupio u Našicama

„Naš moto ‘jedno dijete više na folkloru, jedno manje na ulici’ odražava temeljnu poruku društva, a to je očuvanje identiteta u zajednici, uz kulturu i odgoj. Prostorije za održavanje proba i druženja dala nam je na korištenje austrijska župa St. Quirinus (sv. Kvirin) u Linzu, gdje Hrvati redovito slave misu. Zahvaljujući pokojnome austrijskom svećeniku Franzu Karstbergeru, koji je prepoznao važnost i ljubav prema domovini i folkloru, omogućeno je korištenje župnih prostorija za rad društva. Članovi društva aktivno sudjeluju na austrijskim misnim slavljima i procesijama, pritom ponosno noseći hrvatske narodne nošnje, koje redovito izazivaju divljenje austrijskih vjernika i domaćina“, objasnio nam je Matej te dodao kako možda sv. Kvirin i nije toliko poznat javnosti, no za cijelo društvo ima duboko značenje.

SV. KVIRIN JE SIMBOL VJERNOSTI

„On je simbol vjernosti, postojanosti i predanosti – vrijednosti koje i mi nastojimo živjeti u svakodnevnom radu. Upravo preko našeg zaštitnika sv. Kvirina dodatno se osjećamo povezani s hrvatskom crkvenom i kulturnom baštinom“, kaže Matej te dodaje: „Sv. Kvirin postao je simbol vjere, hrabrosti i ustrajnosti, a njegov se blagdan slavi 4. lipnja – baš na dan kada je osnovan i registriran KUD ‘Kvirin’ Linz, čime se dodatno naglašava povezanost društva s domovinom.“ Danas kada slave 10. godinu postojanja, KUD „Kvirin“ Linz ima oko 68 članova, što nije malo.

„U proteklih deset godina kroz KUD ‘Kvirin’ prošlo je više od 250 članova, od najmlađih do starijih ljubitelja folklora. To jasno pokazuje koliko je društvo aktivno i koliko važnu ulogu ima u očuvanju hrvatske kulture među iseljenicima u Austriji. Trenutačno društvo ima otprilike 68 članova, od kojih je 22 djece i 46 mlađih i starijih članova“, kaže voditelj društva te dodaje kako društvo djeluje u tri različite skupine – onoj dječjoj u kojoj su mališani do 12 godina, zatim mladoj za dob do 18 godina i starijoj skupini u kojoj se okupljaju članovi stariji od 18 godina.

Matej Tirić (krajnje desno) i sam je aktivni član i koreograf društva

„Ova struktura omogućuje kvalitetan rad i razvoj u svakoj dobnoj skupini, potičući međugeneracijsko učenje, prijateljstvo i prijenos znanja”, objašnjava Tirić. U deset godina postojanja organizirali su i sudjelovali u brojnim značajnim projektima i programima koji su pridonijeli očuvanju i promoviranju hrvatske kulturne baštine u Austriji.

ORGANIZIRAJU I SMOTRU FOLKLORA

„Festival dječjeg folklora u Gornjoj Austriji jedan je od najvažnijih događaja, na kojemu je sudjelovalo više od 100 djece iz različitih hrvatskih udruga. Ovaj festival pruža djeci priliku da se uz ples i pjesmu povežu s tradicijom te steknu iskustvo nastupanja pred publikom”, objasnio je Tirić. Osim toga, svake godine u KUD-u održavaju različite seminare poput pjevanja s magistrom glazbe Franom Pogrmilovićem, na kojemu se uvježbavaju folklorne pjesme koje se koriste u koreografijama i pjevnim nastupima. Kako kaže Mate, seminari osiguravaju visoku kvalitetu izvedbe i očuvanje autentičnosti hrvatske glazbene tradicije. „Organiziramo i božićne koncerte gdje s drugim udrugama iz Gornje Austrije prikazujemo raznolike folklorne običaje naroda koji žive u Gornjoj Austriji, stvarajući tako mostove među zajednicama uz kulturu i glazbu”, kaže Tirić te dodaje kako je jedan od najvažnijih događaja smotra folklora „Susret hrvatskih folklornih udruga u Austriji“ koju su organizirali u suradnji s Hrvatskom maticom iseljenika, a na kojoj sudjeluju folklorne udruge iz Austrije, kao i po jedna udruga iz Njemačke i Švicarske. „Ova smotra praćena je stručnom komisijom iz Hrvatske, a njezin cilj je povezati hrvatske udruge u Austriji i dijaspori te zajednički razvijati i unaprjeđivati rad folklornih društava”, objašnjava Matej koji kao jedan od najvažnijih događaja za KUD izdvaja 2018. godinu i sudjelovanje na Vinkovačkim jesenima, gdje su članovi društva predstavili pjesme i plesove iz Bizovca, odjeveni u bogate bizovačke narodne nošnje, ponosno predstavljajući hrvatsku tradiciju pred domaćom i inozemnom publikom. A društvo je s godinama raslo i razvijalo se. U deset godina imali su mnogo nastupa, vježbanja, ali i koreografija. Trenutačno, kako objašnjava Matej, folklorno društvo izvodi pjesme i plesove iz raznih krajeva Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Na repertoaru su pjesme i plesovi brodskog Posavlja, varoške pjesme i plesovi Hrvata Srednje Bosne te koreografije iz hrvatske Posavine i Hrvatskog zagorja.

Velikim koncertom proslavili su 10. godinu postojanja društva

„Za 2026. godinu pripremamo nove dvije koreografije iz Žepča i Like, a posebna nam je želja obogatiti repertoar izvedbom Trogirske kvadrilje i austrijskih dvorskih plesova, koje planiramo izvesti u sklopu župnih svečanosti“, kaže Matej. Bogat repertoar zahtijeva, naravno, i bogat fundus nošnji koji se gotovo svake godine širi.

U repertoaru imaju i varoške pjesme i plesove Hrvata Srednje Bosne

„U našem fundusu trenutačno posjedujemo više različitih varijanti dječjih narodnih nošnji te više od 120 kompleta narodnih nošnji za različite izvedbe i koreografije. Uz to, mnogi naši plesači imaju i vlastite narodne nošnje iz svojih krajeva, koje rado nose tijekom procesija i crkvenih slavlja“, kaže voditelj KUD-a koji se može pohvaliti i s time da im dolaze i mladi članovi.

POHAĐAJU I ŠKOLU HRVATSKOGA FOKLORA

„Nove članove privlačimo uz razne aktivnosti poput nastupa, seminara, zajedničkih roštiljada i događaja, ali i neformalnim druženjima poput karaoka, izleta i susreta s drugim društvima. Posebno mjesto zauzima i posjet domovini, koje svake godine organiziramo kako bismo učvrstili identitet i povezanost s hrvatskom kulturom“, kaže Matej i dodaje kako im je bitan i internetski marketing te društvene mreže na kojima objavljuju svoje aktivnosti te i tako potaknu mlađe članove da im se pridruže. A upravo ovakva folklorna društva i te kako su važna na očuvanje hrvatske baštine i tradicije bez obzira na državu u kojoj se nalaze.

„U vremenu kad su mladi često izloženi asimilaciji i utjecaju drugih kultura, folklorna društva poput našeg postaju sigurna luka identiteta – mjesto gdje se s ponosom govori hrvatski, pjeva i gdje nošnja nije samo kostim, nego izraz pripadnosti. Društva poput našeg igraju ključnu ulogu u očuvanju hrvatskoga identiteta, jezika, kulture i običaja izvan domovine. Uz ples, pjesmu, nošnju i zajedništvo njegujemo ono što nas povezuje s našim korijenima i prenosimo te vrijednosti na mlađe generacije koje odrastaju u dijaspori”, kaže Matej koji je i sam višegodišnji polaznik najdugovječnijega Matičina programa, Škole hrvatskoga folklora.

Svake godine organiziraju i posjet Hrvatskoj

„Mogu slobodno reći da bez Škole hrvatskoga folklora i drugih seminara koje organizira ili podupire Hrvatska matica iseljenika, naši voditelji i plesači ne bi imali znanje, vještine ni sigurnost koje su i pokazali na našoj 10. obljetnici. Ti programi za nas su neprocjenjivi – ne samo zbog stručnog znanja, već i zbog prilike za povezivanje s drugim društvima, razmjenu iskustava i osjećaj da smo dio šire zajednice koja njeguje istu ljubav prema hrvatskoj baštini. Posebno nam je drago što su Hrvatska matica iseljenika i Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske prepoznali naš rad i trud. Ponosni smo što s njima surađujemo, jer upravo ta podrška daje dodatnu snagu i motivaciju da nastavimo dalje i to s još više entuzijazma, odgovornosti i ljubavi prema onome što radimo. Vjerujemo da je ulaganje u obrazovanje mladih voditelja i članova temelj za očuvanje folklorne baštine i prijenos znanja na nove generacije, što nam je jedan od glavnih ciljeva“, zaključio je Matej.