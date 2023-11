Održan stručno-znanstveni Okrugli stol Počasnog bleiburškog voda

Na Okruglom stolu najavljeno je osnivanje Povjerenstva za zaštitu hrvatskih nacionalnih obilježja

U organizaciji Počasnog bleiburškog voda (PBV) u Zagrebu je 20. studenog održan stručno-znanstveni Okrugli stol o upravno-sudskim sporovima u Austriji uslijed problematiziranja hrvatskog povijesnog grba na spomeniku i vlasništva zemljišta na Bleiburškom polju.

Na okruglom stolu sudjelovali su: Milan Kovač, zamjenik predsjednika PBV-a, prof. dr. sc. Stjepan Ćosić, član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, dr. sc. Mario Jareb, znanstveni savjetnik u Hrvatskom institutu za povijest, odvjetnik Andreas Horaček, pravni zastupnik PBV-a u Austriji i Bože Vukušić, voditelj Predstavništva PBV-a u Republici Hrvatskoj. Okruglom stolu nazočili su predstavnici državnih i javnih institucija, Hrvatske katoličke crkve, hrvatskih udruga i medija te pojedinci iz političkog, kulturnog i javnog života Hrvatske.

UPRAVNO-PRAVNI SPOROVI

U svrhu zaštite uspomene na žrtve Bleiburške tragedije i Križnog puta hrvatskog naroda, kao i općenito hrvatskih nacionalnih interesa Počasni bleiburški vod pokrenuo je dva upravno-pravna postupka nadležnom austrijskom upravnom sudu nakon zabrane održavanja komemoracije 2021. godine. Prvi postupak vodi se radi odluke austrijske vlasti o zabrani radi korištenja „zabranjenih obilježja“ i uklanjanju hrvatskog povijesnog grba s prvim bijelim poljem sa spomenika na Bleiburškom polju koja su neutemeljena i rezultat su nestručnog mišljenja bleiburške ekspertne skupine. Odvjetnik Andreas Horaček upoznao je nazočne s kronologijom upravno-sudskog spora naglasivši kako potkrijepljeno činjenicama PBV, Hrvatski sabor koji je bio pokrovitelj komemoracija i Hrvatska katolička crkva odlučno odbijaju tvrdnje kako se radi o „neofašističkom skupu“. Na temu geneze i simbolike šahiranog grba Hrvatske govorio je prof. dr. sc. Stjepan Ćosić, a o zabrani hrvatskog šahiranog grba s prvim bijelim poljem u Austriji govorio je dr. sc. Mario Jareb.

Drugi spor vodi se radi pokušaja oduzimanja zemljišta PBV-u na Bleiburškom polju na kojem se nalaze spomenik i spomen-kapela Bleiburškim žrtvama, kao i na kojem se planiralo podići cjelovito Spomen-središte žrtava Bleiburške tragedije i Križnog puta hrvatskog naroda. Voditelj Predstavništva PBV-a u Republici Hrvatskoj Bože Vukušić detaljno je iznio Kronologiju kupnje zemljišta na Bleiburškom polju. O detaljima sudskog spora u povodu pokušaja oduzimanja zemljišta PBV-u izvijestio je odvjetnik Andreas Horaček i obznanio kako su strane u sudskom postupku pozvane 14. prosinca 2023. na razgovor kada će se znati nešto više o nastavku procesa.

O kontekstu teme ovog znanstveno-stručnog Okruglog stola Milan Kovač, zamjenik predsjednika PBV-a za časopis Matica je rekao:

Konačno smo odlučili hrvatskoj javnosti u domovini i u svijetu obznaniti što smo radili zadnjih par godina otkako su počeli problemi oko komemoracije Bleiburške tragedije i Križnog puta hrvatskog naroda nakon zabrane komemoracije na Bleiburškom polju. Do sada smo šutjeli, mnogi su nam prigovarali i zvali nas poglavito iz iseljeništva, zašto ništa ne poduzimamo, je li zemljište otišlo drugim vlasnicima, zašto se ne vraća hrvatski povijesni grb…. Mi smo namjerno bili u tišini, nismo htjeli izlaziti u javnost da se ne bi kompromitirali sudski postupci koji se vode u Austriji. Sada smo na dobrom putu i pri kraju tih sudskih postupaka te možemo objaviti hrvatskoj javnosti da sve ono što je napravljeno bilo je na temelju krivih pretpostavki u Austriji. Mi ćemo to vjerujem vrlo brzo dokazati u sudskom postupku glede hrvatskog grba s prvim bijelim poljem što ste mogli vidjeti i ovdje na prezentaciji. Što se tiče privatnog vlasništva zemljišta pri kraju smo da sud konačno donese odluku koju treba, da je privatno vlasništvo svetinja svugdje pa tako i u Austriji, prema tome da ostaje u vlasništvu PBV-a. Ukoliko lokalni upravni sud donese odluku koja nije u skladu s našim očekivanjima mi idemo na viši Ustavni sud, a ukoliko to ne riješi Ustavni sud Austrije idemo u Strasbourg, UN… idemo do kraja da dokažemo da smo u pravu.

POVJERENSTVO ZA ZAŠTITU NACIONALNIH OBILJEŽJA

O najavljenom osnivanju Povjerenstva za zaštitu hrvatskih nacionalnih obilježja u okviru Počasnog bleiburškog voda Kovač je kazao:

Svjedoci smo da se u medijima u Hrvatskoj o hrvatskom grbu s početnim bijelim poljem govori kao ustaškim, nacističkim grbom bez posljedica. To je krivično djelo. Nigdje ne piše, ni u zakonu ni u Ustavu da je to kompromitirani grb, kompromitirana insignija. Prema tome, da bi tome stali na kraj odlučili smo osnovati Povjerenstvo čiji će članovi biti odvjetnici, pravnici, vrhunski intelektualci u domovini i u iseljeništvu i gdje će PBV za svaku takvu izjavu bilo privatnih ili pravnih osoba podnositi kaznene i prekršajne prijave.