Od Splita do Koljnofa: koračajući stazama baštine i zajedništva

KORAČAJUĆI STAZAMA HRVATA MAĐARSKE

„Hrvat mi je otac

I Hrvatica mat,

A ja sam njeva krv

I vjerni sin Hrvat!

Za moj hrvatski rod

Ću živit, ću umrit,

Zakriknut ću hura,

Da čuje cijeli svit! …“

Mate Meršić Miloradić (1850. / 1928.)

Lirskim stihovima, hrvatskog svećenika, filozofa, matematičara i astronoma iz Gradišća, slikovito je opisan nukleus multidisciplinarnog programa „KORAČAJUĆI STAZAMA HRVATA MAĐARSKE“ realiziran suradnjom; Veleposlanstva Republike Hrvatske u Mađarskoj, Hrvatske matice iseljenika – Podružnice Split i Splitsko dalmatinske županije, uz potporu lokalnih hrvatskih samouprava u Mađarskoj i Središnjega državnoga ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Naime s ciljem promoviranja bogate kulturne baštine Splita i Splitsko-dalmatinske županije, ali i s prvenstvenom namjerom intenziviranja kulturne, umjetničke i identitetske suradnje s institucijama i udrugama Hrvata u Mađarskoj, upriličena je od 19. do 27. rujna 2025. godine, turneja renomiranog i autentičnog promotora hrvatske tradicijske baštine; Folklornog ansambla Jedinstvo iz Splita, osnovanog 1919. godine, te ujedno nosioca Certifikata vrsnoće dodijeljenog od strane Hrvatskog društva folklornih koreografa i voditelja, za iznimnu kvalitetu i visoku razinu umjetničkog rada.

Suštinska namjera sveobuhvatnog programa kojim je geografski/dijagonalno obuhvaćen prostor čitave Mađarske u kojima je hrvatski čovjek ostavio identitetskog traga, od Pečuha i Budimpešte, preko Etyeka do Koljnofa i Šoprona bila je čvršće povezati Splitsko dalmatinsku županiju s hrvatskom zajednicom koja živi i prebiva u Mađarskoj, sve u sklopu višegodišnjeg projekta Hrvatske matice iseljenika – Podružnice Split, kroz promoviranje hrvatske nacionalne manjine u 12 europskih zemalja.

Za istaknuti je dva cjelovečernja koncerta Folklornog ansambla Jedinstvo u Bugarskom domu u Budimpešti, kao i u Kulturnom centru Liszt Ferenc u Šopronu, kojima je brojnoj hrvatskoj ali i mađarskoj publici koreografski prezentiran folklorni pečat svih krajeva Hrvatske.

Bogatom repertoaru hrvatske folklorne tradicijske baštine, nazočilo je preko dvadeset veleposlanika i diplomata akreditiranih u Mađarskoj, kao i brojni predstavnici državnih institucija na čelu s Miklósom Soltézsom, državnim tajnikom za vjerska pitanja i nacionalne manjine u Uredu premijera, te general-pukovnikom Ferencom Kajáriiem, zamjenikom zapovjednika Oružanih snaga Mađarske.

Pozdravljajući visoke uzvanike u Budimpešti, veleposlanik Republike Hrvatske u Budimpešti dr.sc. Mladen Andrlić, istaknuo je doprinos hrvatske zajednice u Mađarskoj kroz elemente multikulturalnosti, ali i zajedničkih povijesnih okolnosti doticaja dvaju naroda, naglašavajući potrebu predanosti europskim vrijednostima dviju država. Folklornu rapsodiju FA Jedinstva, okarakterizirao je vrijednom promocijom bogate hrvatske kulturne baštine.

Mostovi kulturnih međusobnih suradnji oživljeni su zajedničkim nastupima gostiju iz Splita, te KUD-a Vesela Šokadija iz Koritne (Slavonija – Semeljci) i HKUD-a Ognjišta iz Luga-Brankovića (Bosna i Hercegovina – Žepče) s domaćinima Kulturno umjetničkim društvom „TANAC“ iz Pečuha, u sklopu manifestacije „DOBRO DOŠLI NAŠI MILI GOSTI“, realizirane na Trgu Jokai i Cisterciskoj gimnaziji, a kojoj su uz predstavnike lokalnih hrvatskih samouprava, Grada Pečuha, nazočili i obratili se sudionicima predsjednik Hrvatske državne samouprave u Mađarskoj Ivan Gugan, te Hrvatski konzul u Pečuhu, Drago Horvat sa suradnicima.

Zvuci mediteranske glazbe i starih splitskih plesova u sinergiji s dječjim izvedbama Folklorne grupe „KOLJNOF“ iz Koljnofa, akustično su odzvanjali Kulturnim centrom Ferenz Liszt u Šopronu, u sklopu „NARODNOSNE GALE“. Gradišće i Dalmacija sjedinjeni folklornom simfonijom povezali su Jadransko i Panonsko more.

Domaćin Franjo Pajrić je svojim autentičnim stilom i nesebičnim doprinosom u realizaciji rujanske folklorne turneje, istaknuo važnost „opstanka i očuvanja hrvatskog nacionalnog identiteta, kojima su uslijed posljedica asimilacija izložene sve hrvatske zajednice u Mađarskoj “; ističući mnogobrojne kulturne i religijske sadržaje Hrvata u Koljnofu, koji ih vežu s maticom Domovinom.

Iskazujući priznanje važnosti događaja „NARODNOSNE GALE“, delegaciju HMI iz Zagreba predstavljao je zamjenik ravnatelja dr. sc. Ivan Tepeš, Lucija Starčević i Anita Bračić.

Sadržajnost programa predstavljanja Juga Hrvatske prezentirana je i u Botaničkom vrtu Sveučilišta ELTE u Budimpešti, u kojem Hrvatsko veleposlanstvo u Budimpešti, već nekoliko godina prezentira hrvatsku gastronomsku baštinu u sklopu „DANA SMOKVE“, kao i u sklopu „HRVATSKE VEČERI“ u Etyeku, kojim događajima su nazočili veleposlanici i diplomatsko osoblje brojnih zemalja, pa tako i zemalja u kojima egzistira brojna hrvatska dijaspora; poput Argentine, Perua, Belgije .

Na obje manifestacije programski partneri uz Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Mađarskoj, bili su Splitsko dalmatinska županija i Hrvatska matica iseljenika – Podružnica Split.

Bogatstvo u različitosti – ljepota u zajedništvu, svojevrsni je moto koračanja „STAZAMA HRVATA MAĐARSKE“, jer su prepoznate dimenzija, specifičnosti ali i izazovi hrvatskih zajednica koje egzistiraju od Baranye, Peste do Gyӧra.

Inicijativa sveobuhvatne realizacije povezivanja Splitsko dalmatinske županije i kulturnih te umjetničkih institucija mađarskih Hrvata, zapodjenula je svoj temelj u lipnju 2025. godine, u sklopu obilježavanja 50 godina KUDA „VESELI GRADIŠĆANCI“ iz Unde, kada je na poziv predsjednika Istvána Koloszára, programu nazočio voditelj splitske Podružnice HMI-a, Ante Ćaleta.

Apostrofirajući doprinos i onih manje eksponiranih pojedinaca koji pronose i čuvaju hrvatski nacionalni identitet, voditelj Ćaleta je slikovito opisao dvije obale Drave koje „mogu razdvajati, ali i povezivati dva naroda“; ističući i hrvatsku i mađarsku nacionalnu manjinu: „kao dodatne vrijednosti koje upotpunjuju i čine bližim dva naroda“.

Protkan entuzijazmom hrvatskog čovjeka, i njegovoj namjeri da unatoč asimilacijskim trendovima zadrži jasnu poveznicu s Hrvatskom, ujedno je evocirao geografski meridijan koje povezuju šibensku Grebašticu i gradišćanski Koljnof.

Dožupan Splitsko dalmatinski, Ante Šošić uz generalne specifičnosti županije, naveo je brojne demografske projekte uz koje je istaknuo revitalizacijski program POVRATAK KORIJENIMA. „Budžetska podrška, ali i nadasve programski reciprociteti jamstvo su da ovaj posjet nije samo protokolarni, već onaj suštinskog nacionalnog povezivanja“, istaknuo je Šošić; zaključujući kako upravo nazočnost pročelnika za kulturu Splitsko dalmatinske županije Željka Primorca, čini ovaj multidisciplinarni program „kompaktnijim u smislu daljnjeg intenziviranja odnosa“.

Uspješna realizacija ovog sadržajnog projekta potpomognuta je brojnim programskim suradnicima, pri čemu je neizostavno istaknuti, glavnog moderatora diplomatsku savjetnicu za kulturu u Hrvatskom veleposlanstvu u Budimpešti Marinu Sikoru, kao i Nedu Maretić, Splićanku s budimpeštanskom adresom, Kingu Koleszu i Andreu Tabori – Simaru, predsjednice hrvatskih lokalnih samouprava u Budimpešti, velikodušne domaćine: Marka Pajrića, Silvanu Pajrić i Karmelu Pajrić, Mišu Šarošca i Zoltana Horvata (tamburaša), te Lászla Árpása.

Glavni protagonisti – FOLKLORNI ANSAMBL JEDINSTVO svoju uspješnicu panonskom ravnicom, brodio je pod ravnanjem predsjednika Emina Sarajlića, potpredsjednice Stefanije Buntić, kao i voditeljicama Antonijom Buntić i Teom Bilić.

… Dost progonstva smo obstali,

mnoge tuge nam zavdali,

materinski jezik mili

ukrast su nam silom htili.

Sada, brate, malo stani,

razgledaj se na vse strani,

rukave svoje zasukaj,

va drugog se već ne ufaj!

Nego kot hrvatski brati

neka vsakog ljubav prati,

virostujmo dan i noć

s geslom, da j′ nek sloga moć! …

Pepi Radostić (1910./1956.)

