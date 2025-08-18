Na Velu Gospu predstavljena knjiga o Iloviku na engleskom jeziku

Knjiga autorice dr. sc. Gordane Pavoković približava povijest i identitet otoka Ilovika novim naraštajima iseljenika, a ovo izdanje posvećeno je nedavno preminulom značajnom mještaninu Ilovika, Sandru Baričeviću.

Na Velu Gospu okupili su se pred župnom crkvom Sv. Petra i Pavla Ilovčani, prijatelji ovog otoka te iseljenici Ilovika, pretežno iz New Yorka, članovi iseljeničkih klubova The Ilovik Foundation Fund, Naša budućnost i Društvo Sv. Petra Ilovik za vrijeme svojih godišnjih odmora i boravka u svojim rodnim kućama.

Povod okupljanja bila je prezentacija dugo očekivanog engleskog izdanja knjige “Ilovik i Sveti Petar, dva otoka istoga imena -na jednome se živi, na drugome vječno počiva”, autorice dr. sc. Gordane Pavoković, mještanke i zaljubljenice u otok Ilovik.

Godine 2016. izašlo je hrvatsko izdanje, a sada će na veliko veselje naših iseljenika i njihovi potomci koji slabije znaju hrvatski, moći u detalje znati sve o svom podrijetlu. Ovo izdanje posvećeno je nedavno preminulom značajnom mještaninu Ilovika, Sandru Baričeviću.

Knjiga je ugledala svjetlo dana uz financijsku potporu The Ilovik Foundation Fund, TZ Grada Malog Lošinja i Grada Malog Lošinja. Preveo ju je Boris Rukonić, a lektorirao mladi njujorčanin Eric Raguzin, koji je osim Julijana Sokolića, napisao uvodnu riječ. Knjiga obiluje fotografskim materijalom i arhivskom građom te govori i o iseljavanju Ilovčana trbuhom za kruhom nakon 2. svjetskog rata.

Rory Belanich, Flavio Raguzin, Joann Raguzin i Eduard Simicich

Na prezentaciji je osim autorice rekla par riječi i Joann Raguzin, Ericova majka, a nazočne je pozdravila i čestitala zaslužnima za knjigu, voditeljica riječke podružnice Hrvatske matice iseljenika Renata Garbajs.

O Iloviku je naš poznati iseljenik Franko Neretich ispjevao poznatu pjesmu “Lumin” na otočnom dijalektu, a Đani Maršan je s njome osvojio festival MIK-a 2004.