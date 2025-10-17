Mundimitar i Tennant Creek spojili oceane i identitete u srcu Zagore

Predavanjem i izložbom „Mundimitar: Kraj, Ljudi, Običaji“ te filmom Countryman, oživljene su priče hrvatskih migracija i identiteta kroz stoljeća.LEĆEVICA 13. LISTOPADA 2025. GODINE

U Lećevici, srcu Dalmatinske Zagore, 13. listopada 2025. multidisciplinarnim predavanjem se na jedinstven način oplovio Jadran, Pacifik i Indijski ocean; oživljen je vizualni koncept izložbe MUNDIMITAR: Kraj, Ljudi, Običaji (U potrazi za Moliseom) autora Gabriela Romagnolija, obogaćene prigodnim predavanjem Petra Pecotića, australskog Hrvata, autora filma Countryman (Zemljak).

Poveznica ovih dviju načelno nekomplementarnih tema, sadržana je kroz dublji smisao poruke njenih protagonista – „povijest i sudbina migracija hrvatskog čovjeka“, odnosno „kontinuirane i naglašene pripadnosti identitetu“.

„Identiteti za kojim je intenzivno tragao Joseph Williams/Josip Orlović (Aboridžin) iz Tennant Creeka, kao i onaj jasno osviješćeni Nikole Nerija, Moliškog Hrvata (1761./1799.), koji je neposredno pred egzekuciju uskliknuo: „Nemojte zabit naš lipi jezik“, kategorije su i izazovi po kojima se identificiramo“, istaknuo je u pozdravnom uvodu Ante Ćaleta, voditelj Podružnice Split Hrvatske matice iseljenika. „Činjenicom da ste od malena suživljeni s prostorom kojim su koračali vaši predci, preduvjeti su da jasnije i potpunije osjećate identitet pripadnosti sa zavičajem“ – apostrofirao je Ćaleta.

Da je moguće obogatiti školski program te širiti dječje horizonte temama hrvatskog iseljeništva u prekooceanskim zemljama, ali i migracijama Hrvata u susjedne europske zemlje, ukazuje i činjenica da je predavanju održanom 13. listopada 2025. godine, nazočilo gotovo 90% učenika Područne škole Lećevica, kao i nastavnici i učitelji; dok je u ime Općine Lećevica, predavanju nazočio načelnik Ante Baran, općinska pročelnica JUO Gordana Maras sa suradnicima.

Programska suradnja Saveza kulturno umjetničkih društava Splitsko dalmatinske županije (SKUD SDŽ) i Podružnice Split Hrvatske matice iseljenika, realizira se kroz promociju tema hrvatskog iseljeništva i u sredinama gdje ova tematika nije bila do sada toliko zastupljena. „Malena mjesta srca naših, prava su rasadišta ideja i baštine, koja u doticaju s hrvatskom dijasporom, pišu drugačiju, dublju priču“ – istaknula je tajnica Saveza, Marijana Botić Rogošić.

Ante Ćaleta, Marijana Botić Rogošić, Ante Baran, Petar Pecotić i Gordana Maras

Najviše pozornosti školske djece, izazvalo je predavanje Petra Pecotića, koji je uz predstavljanje hrvatskih zajednica u Australiji, kao i pojašnjenjem ideje za režijom Countryman (Zemljaka) – nastalom za vrijeme pandemije COVID-a, odgovarao i na pitanja dječje znatiželje; od morskih pasa do pauka Australije; ali i onih s lingvističkim predznacima, poput specifičnosti australskog slenga engleskog jezika, ili komparacije sa standardnim britanskim engleskim jezikom.

Lećevica je definitivno pokazala, što znači biti domaćin ovakvog multidisciplinarnog programa, te koliko lokalne institucije mogu poduprijeti njihovu realizaciju. Ovakvim pristupom projekt POVRATAK KORIJENIMA Splitsko dalmatinske zagore, dobiva na punini i vidljivosti, što nas u konačnici kao društvo čini sadržajnijim.