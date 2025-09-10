Milas i Perić Kaselj dogovorili jačanje znanstvene suradnje na području hrvatskog iseljeništva

Prvi sastanak čelnika potvrđuje višedesetljetno partnerstvo i otvara put strateškim projektima u proučavanju hrvatskog iseljeništva

U ponedjeljak 8. rujna 2025. održan je sastanak ravnatelja Hrvatske matice iseljenika mr. sc. Zdeslava Milasa i ravnateljice Instituta za istraživanje migracija dr. sc. Marine Perić Kaselj, što je ujedno bio i prvi radni sastanak čelnika dviju institucija nakon što je ravnatelj Milas preuzeo svoju ravnateljsku dužnost.

Dvoje čelnika potvrdilo je dosadašnju dobru suradnju dvije institucije s naglaskom na planiranje zajedničkih projekata u budućnosti. Dvije institucije povezane su važećim Sporazumom o suradnju s namjerom da on u budućnosti preraste u Sporazum kojim bi se naglasila strateška suradnja s obzirom na međusobnu višedesetljetnu povezanost.

Ravnatelj HMI-ja mr. sc. Zdeslav Milas tijekom razgovora posebno je istaknuo važnost koju će u budućem radu Matica davati poticanju projekata vezanih za znanstveno proučavanje aktivnosti Hrvata izvan Republike Hrvatske, odnosno hrvatskoga iseljeništva, hrvatske manjine i Hrvata u Bosni i Hercegovini, kao i Matičinog doprinosa u tim aktivnostima.

Institut za istraživanje migracija sljednik je Zavoda za migracije i narodnosti koji je osnovan 1965. godine u okrilju tadašnje Matice iseljenika Hrvatske i koji je bio nastavak Historijskog odjela Matice iseljenika. Jedan od ključnih inicijatora osnivanja znanstvenoga Zavoda bio je Franjo Tuđman, koji je u to vrijeme bio član Glavnog i Izvršnog odbora Matice iseljenika te predsjednik Matičine Komisije za historiju iseljeništva. Iako izdvojen iz Matice iseljenika Zavod je ostao djelovati u Matičinom prostoru do danas.

Institut i Matica kroz 60 godina tijesno su surađivali na nizu zajedničkih projekata, što će se s još većim intenzitetom nastaviti i na dalje, počevši već od ove jeseni organizacijom 30. Foruma hrvatske manjine i tijekom sljedeće 2026. godine, tijekom koje će Hrvatska matica iseljenika nizom manifestacija i projekata obilježavati 75. godišnjicu svoga djelovanja. Dvoje ravnatelja razgovaralo je o zajedničkoj budućoj suradnji prvenstveno u onim projektima i manifestacijama u kojima će znanstvene teme biti od iznimnog značaja.