Virtualna revija i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan RH

Udruga za očuvanje i promicanje tradicijske kulture u Bosni i Hercegovini „Stećak“ i Hrvatska matica iseljenika organiziraju virtualnu sedmu reviju i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske u Tomislavgradu koja će se održati online 10. srpnja 2020. godine s početkom u 20:00 sati na You Tube kanalu. Na izboru mogu sudjelovati djevojke hrvatskog porijekla od 18 do 30 godina koje do sada nisu sudjelovale na ovom izboru, a žive izvan RH.

Za sudjelovanje je potrebno poslati video zapis u nošnji u trajanju od jedne minute i trideset sekundi do maksimalno 2 minute. U videu se trebaju predstaviti imenom i prezimenom, reći godinu rođenja, čime se bave, navesti koju nošnju nose, koji hobi imaju i nekoliko podataka o zajednici Hrvata u gradu i zemlji u kojoj žive. Poželjno je i da kažu iz kojeg dijela Hrvatske ili BiH su njihovi preci. Video materijal može biti obogaćen slikama znamenitosti i prirodnih ljepota zemlje iz koje dolaze. Snimak bi trebao biti u HD rezoluciji ili druge kvalitetne rezolucije snimljene sa stalka. Prijenos će biti emitiran na Trgu gange i hajdučke družine Mijata Tomića u Tomislavgradu. Sudionice koje se prijave za izbor i izravno će se moći uključiti u prijenos i pozdraviti sve prisutne na Trgu i gledatelje na You Tube kanalu.

Na Trgu će zasjedati Prosudbena komisija koja će izabrati prvu i drugu pratilju i najljepšu Hrvaticu u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske za 2020. godinu i nagraditi ih.

Uz video zapis potrebna je i jedna portret fotografija u narodnoj nošnji. Ova fotografija bi se koristila za o line izbor najfotogeničnije djevojke na Facebook stranici Udruge „Stećak“. Pobjednica je djevojka koja prikupi najveći broj glasova. Slanje fotografija značilo bi i dopuštenje za njihovo korištenje za javno objavljivanje na Facebook stranici i medijima u kojima bi se prezentirao ovaj projekt.

Fotografiju i video materijal treba poslati do 20. lipnja 2020. godine. Sudionice na ovogodišnjem online izboru imale bi pravo sudjelovati na izboru iduće godine ili nekom od budućih izbora.

Materijale treba poslati na mailove: mastermedia.bih@gmail.com

i stecakudruga@gmail.com

Tekst: Ivana Rora