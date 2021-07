Objavljen dnevnik fratra iz Amerike

Veliki fra Davidov životopis napisao je dr. fra Robert Jolić te tekst njegova Dnevnika popratio s gotovo 300 bilježaka. Na kraju je donio i kratki prikaz povijesti hrvatskih župa u Americi koje se spominju u Dnevniku, kao i kratke životopise hrvatskih svećenika u Americi, spomenutih u Dnevniku

Katolička crkva u Hrvata nastoji već od kraja 19. stoljeća pratiti hrvatske iseljenike u Sjedinjenim Američkim Državama te osnivati hrvatske župe za njih – župe koje su u tom dalekom svijetu do danas ostale ne samo crkvene ustanove, nego i dio stare domovine.

Prva hrvatska župa utemeljena je u Pittsburghu 1895. godine. Nakon toga osnovane su i brojne druge. Neke postoje do danas. No beskrajna američka prostranstva, u kojima je živio veći ili manji broj hrvatskih iseljenika, ostala su kroz cijelo to vrijeme „nepokrivena“, dakle bez hrvatskih župa.

Tu je prazninu, uz nekolicinu drugih hrvatskih misionara, nastojao „popuniti“ i dr. fra David Zrno, rodom Duvnjak, član Hercegovačke franjevačke provincije: on je, počevši od 1930., putovao tisućama kilometara ne bi li dospio do bezbrojnih hrvatskih kolonija diljem Amerike (dijelom i Kanade), koje su živjele daleko od hrvatskih župa i svećenika te im držao misije, slavio s njima svete mise i nastojao ih sačuvati za Katoličku crkvu i hrvatski narod.

O tome je vodio opširan Dnevnik koji je danas izvanredno svjedočanstvo o stanju hrvatskoga naroda u Americi i Kanadi u tim desetljećima. Fra David je, premda je u početku planirano ostati samo godinu-dvije, u Americi ostao cijeli svoj aktivni život, a od 1935. do 1949. godine, u najkritičnijim vremenima u povijesti hrvatskoga naroda u domovini, bio je poglavar hrvatskih franjevaca u Americi te je za Komisarijat, hrvatske iseljenike u Americi, kao i za Crkvu i hrvatski narod u domovini učinio iznimna djela – o kojima se dijelom govori i u ovoj knjizi.

Veliki fra Davidov životopis napisao je dr. fra Robert Jolić te tekst njegova Dnevnika popratio s gotovo 300 bilježaka. Na kraju je donio i kratki prikaz povijesti hrvatskih župa u Americi koje se spominju u Dnevniku, kao i kratke životopise hrvatskih svećenika u Americi, koje također spominje fra David u svome Dnevniku.

Knjiga (Dr. fra David Zrno, Američki dnevnik, RECIPE, knjiga 24, Mostar, 2021., str. 360. Priredio: Robert Jolić) se može nabaviti ili naručiti u Knjižnici hercegovačkih franjevaca u Mostaru.

