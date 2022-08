Ljetna škola folklora 2022.

Hrvatska matica iseljenika organizira Ljetnu školu hrvatskog folklora u Zadru. Desetodnevni program Jadranske zone započeo je 4. kolovoza i traje do 13. kolovoza 2022. u Hi Hostelu na Boriku. Više od 60 seminaraca, sudionika Ljetne škole povezala je ljubav prema hrvatskoj tradicijskoj kulturi i folkloru i sudjeluju u tri grupe: ples, tambure i tradicijska glazbala i uče pjesme i plesove jadranskog područja uz teorijska predavanja o razvoju etnokoreologije, narodnoj plesnoj kulturi, narodnim nošnjama i dr. Glavni cilj ovog stručno-znanstvenog programa je očuvanje autohtonosti i izvornosti u području glazbeno-scenske izvedbene umjetnosti, jer ples, pjesma i glazba su najprivlačniji i najčešće izvođeni dio hrvatske narodne umjetnosti, pogotovo kad je riječ o kulturno-umjetničkom djelovanju Hrvata izvan RH koji za izražavanje svoje pripadnosti hrvatskom nacionalnom biću najčešće odabiru neki od segmenata folklora. Glavni voditelj škole je Andrija Ivančan koji vodi i Ples, Tibor Bun, voditelj tamburaške sekcije te Vjekoslav Martinić koji vodi tradicijska glazbala. Gost predavač je maestro Siniša Leopold a program predaju vrsni folklorni stručnjaci i renomirani istraživači i čuvari hrvatske narodne kulture: Tonči i Marica Tadin, Vidoslav Bagur, Nenad Milin, Darim Kremenić, prof. dr. Goran Oreb, Katarina Horvatović i Kristina Benko Markovica. Ovogodišnji seminarci dolaze skoro sa svih kontinenata: imamo predstavnike Sjeverne i Južne Amerike, polaznike iz Njemačke, Švedske, Austrije, Rumunjske, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Srbije i iz raznih krajeva Lijepe Naše. Lucas Mihalić iz Malmoa, Švedska je na tradicijskim glazbalima i uči svirati tamburu samicu, a kaže da će naučiti svirati sve vrste tambura. Tako je i s plesom, puno je tu različitih koraka, stilova, i potrebno je i više puta dolaziti na školu da bi se baš sve gradivo svladalo, a predavači su nepresušno vrelo priča i informacija s terena, literature, dugogodišnjeg iskustva, istraživanja… Zdenka Korperich, voditeljica HKZ Croatia iz Hamburga zato i vrijedno sve bilježi i piše: „dovela sam dvije djevojke iz KUD-a da plešu u usvajaju korake i stil, a ja sve zapisujem što voditelj priča i naglašava, kako bismo što više naučili i prenijeli ostalim članovima našeg društva.“ Možda je polaznicima iz Argentine malo teže pratiti jer oni tek uče hrvatski jezik, ali ih to ne smeta: Federico Bano Albani, Karen Bauk i Paula Lorena Espinosa iz Argentine odmah su se uklopili i usprkos jezičnoj barijeri lako usvajaju plesne korake, a grupa je skladna i pomažu jedni drugima, uskaču, usmjeravaju, došaptavaju, lijepo ih je sve za vidjeti kako zagrljeni u velikom krugu pjevaju Vidoslavu Baguru pjesmu za sretan rođendan. I tako cijeli dan prođe u pjesmi, svirki i plesu, pa i u kratkim stankama i navečer nakon radnog školskog dana. Ima nešto posebno na Ljetnoj školi hrvatskog folklora – ljubav je to to prema tradiciji, ljubav koja ispunjava, pomaže polaznicima u rastu kroz kulturu i budi kreativnost i stvaralački duh. Upravo zato je uvijek veselo i zanimljivo na.

mr. sc. Snježana Jurišić