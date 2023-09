ZVUCI TAMBURICE 27. MiniFESTA

THOMAS, ON – U nedjelju, 27. kolovoza 2023. održan je 27. MiniFEST „Zvuci Tamburice“ pod pokroviteljstvom odsjeka 530 „Ogulin“ Hrvatske bratske zajednice, kod Hrvatske župe sv. Leopolda Mandića u Londonu, Ontariju. Kulturnom slavlju prethodila je sv. misa u Hrvatskoj crkvi također uz ‘zvuke tamburice’ koju je služio fra Ivica Majstorović.

Tamburaški zbor sastavljen od glazbenih direktora pojedinih kulturno umjetničkih društava koja su nastupala na MiniFESTU, zajedno s crkvenim pjevačkim zborom predvođenim s čuvenim orguljašem Antom Pejčinovićem, doista su dotaknuli dušu i srca prisutnih.

Slavlje tamburaške baštine ovdje u Londonu i St. Thomas-u započelo je 1994. g. pod imenom „Zvuci tamburice“. Od tad do danas, mnogi tamburaški i folklorni sastavi te solisti iz Amerike, Kanade i Hrvatske nastupili su, kroz 27 godina, na ljetnoj pozornici i odsječnom Godišnjem pikniku ovdje u Londonu. Zbog nesretnog i opasnog Covid-19 festival je bio otkazan 2020. i 2021.g. zbog zdravstvenih odrednica zaštite – nadležnih državnih službi Kanade.

Na ovogodišnjoj festivalskoj priredbi uživali smo u zvukovima tamburice ovih zborova: „St. Gerorge“ iz Cokeburga, PA pod ravnanjem glazbenih direktora Marlene Luketich-Kochis, Daniela Kochis i Bernadette Luketich-Sikaras; “Veseli Hrvati“ iz Wellanda, ON s glazbenim direktorom Randy Zdelar; „Nova Nada“ iz Detroita, MI s umjetničkim i glazbenim direktorom Steve Talan; „Zlatni Pajdaši“ iz Hamiltona, ON s glazbenim direktorom Mike Šavor i „Zumberčani“ iz Clevelanda, OH na čelu s glazbenom direktoricom Marci Coleff. Dakle, predivni zvuci tamburice doputovali su iz pet gradova Amerike i Kanade i širili veselje i zajedništvo hrvatskog roda ovdje, daleko od domovine Hrvatske.

Prigodne i lijepe pozdrave s pozornice uputili su odsječni predsjednik Franjo Bertović, predsjednik Ontarijske federacije odsjeka HBZ-a Antun Belan, nacionalna tajnica/blagajnica Bernadette M. Luketich-Sikaras i nacionalni predsjednik Hrvatske bratske zajednice u Americi Edward W. Pazo.

Poslije programa, za ples i zabavu svirao je tamburaški sastav „Hrvatski zvuci“ iz Londona, u Ontariju. Svojim bogatim repertoarom držali su plesni podij popunjenim s mnogim plesnim parovima ali i ljubiteljima narodnih kola. Jedno i drugo donijelo je puno radosti plesačima ali i razdraganoj publici koja je zabavno veselje ‘uživala i pratila sa strane’.

Veselje i zajedništvo odraz su i spoznaja, osim spomenutog, da Hrvatska bratska zajednica ulazi u 130. godinu svog postojanja i služenja svojim članovima i hrvatskom narodu ovdje, u domovini i svijetu.

Tekst i foto: Franjo Bertović