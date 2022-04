ZVKH -u darovana privatna knjižnica Ive Prćića mlađeg

Knjižničarska savjetnica i voditeljica Zavičajne knjižnice Biblioteka Croatica u ZKVH-u Katarina Čeliković kaže kako knjižnica Ive Prćića mlađeg spada u red raritetnih po svome sadržaju i veličini

Privatna knjižnica subotičkog učitelja, pisca i bibliografa Ive Prćića mlađeg (1927. – 2002.), koja broji oko 10.000 naslova, darovana je prošloga tjedna Zavodu za kulturu vojvođanskih Hrvata. Knjige su darovane na korist hrvatskoj zajednici, a dio njih (zavičajna knjiga) naći će se uskoro u Zavičajnoj knjižnici Biblioteka Croatica u ZKVH-u.

Knjižnicu je darovao nasljednik Ive Prćića mlađeg, njegov sin Hrvoje Prćić, koji živi u Hrvatskoj i poznat je kao urednik hrvatskog izdanja National Geographica.

»Naša obitelj se bavila kulturom bunjevačkih Hrvata. Moj dida Ive Prćić bio je sakupljač narodnih umotvorina, pisac i istaknuti kulturni radnik. Njega je naslijedio moj otac Ive Prćić mlađi koji je nastavio rad na skupljanju knjiga i širenju ove knjižnice, a onda sam se i ja zarazio tim virusom, te sam sakupljao i još uvijek sakupljam knjige. Ovo je jedna svestrana knjižnica koja pokriva puno područja, s blizu 10.000 knjiga i svezaka. Da sam imao mogućnosti, možda bih knjižnicu i zadržao, ali to je suočeno s velikim poteškoćama selidbe. U Zagrebu me čeka druga knjižnica, od 10.000 mojih knjiga. Još od očeve smrti razmišljam ovu knjižnicu donirati zajednici bunjevačkih Hrvata, da bude dostupna i da ju zainteresirani mogu koristiti za stručni rad ili zabavu. Kako pratim zbivanja u subotičkoj kulturi i surađujem s kulturnim djelatnicima, kao najlogičniji suradnik za to pokazao mi se Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata. Mislim da će Katarina Čeliković iz ZKVH-a jako dobro skrbiti o ovoj knjižnici, da će ju dobro prezentirati i da će tu knjižnicu koristiti svi oni kojima je stalo do povijesti i kulture bunjevačkih Hrvata, ali i vlastite erudicije«, kaže Hrvoje Prćić.

»Ona je poput knjižnica Jakova Kopilovića i Bele Gabrića po svojoj opsežnosti – sadrži zavičajnu knjigu, ali i knjigu hrvatskih i srpskih pisaca, tu je veliki broj knjiga o književnosti, jeziku, povijesti, filozofiji, pedagogiji ali i prirodnih znanosti. Riječju, počašćeni smo što je upravo Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata pozvan preuzeti ovu vrijednu knjižnicu«, kaže Čeliković. (Hrvatska riječ)