Znanstvena nagrada Henri de Lubac dodijeljena Hrvatu

Vlč. dr. Petar Popović, svećenik Porečke i Pulske biskupije primio je nagradu u prostorijama Francuskog veleposlanstva pri Svetoj Stolici u vili Bonaparte u Rimu

Francuski institut Centre Saint Louis uz pokroviteljstvo francuskog Veleposlanstva pri Svetoj Stolici, svake godine dodjeljuje nagradu za dvije izvanredne doktorske disertacije obranjene na Papinskim sveučilištima u Rimu u području teoloških znanosti, od kojih je jedna napisana na francuskom jeziku, a druga na nekom od četiriju službenih sveučilišnih jezika (talijanskom, engleskom, španjolskom i njemačkom). Time se želi nagraditi ozbiljnost i kvaliteta teološko-filozofskog promišljanja na papinskim sveučilištima, kao i odati počast velikom teologu, isusovcu, kardinalu Henriju de Lubacu.

Vlč. Popović stekao je naslov doktora kanonskog prava na Papinskom sveučilištu Santa Croce (Sveti Križ) u Rimu obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom The juridical domain of natural law. A view from Michel Villey’s and Javier Hervada’s juridical realism within the context of contemporary juridico-philosophical perspectives on the „Law-morality“ intersection (Pravna domena naravnog zakona: pogled pravnog realizma Michela Villeya i Javiera Hervade na suvremene filozofsko-pravne perspektive sjecišta moralnosti i prava). Vlč. Popović je tijekom pripreme doktorata (2017. – 2019.) vršio službu asistenta na Fakultetu kanonskog prava na istom Sveučilištu, a od 2019. godine ondje radi kao docent, te sudjeluje u izvođenju nastave u predmetima Filozofija prava, Temelji prava u Crkvi, te Deontologija kanonskog prava.

Nagrada je dodijeljena 16. rujna 2020. u prostorijama Francuskog veleposlanstva pri Svetoj Stolici u vili Bonaparte u Rimu. Nagradu je osobno uručio predsjednik komisije za dodjelu nagrade kardinal Paul Poupard, zajedno s veleposlanicom Francuske pri Svetoj Stolici Elisabeth Beton Delegue. Jednoglasnu odluku o dodjeli nagrade vlč. Petru Popoviću donijela je komisija sastavljena od profesora s papinskih i prestižnih katoličkih sveučilišta.

Prilikom primanja nagrade, vlč. Popović izrazio je zahvalnost organizatorima nagrade i komisiji, kao i Porečkoj i Pulskoj biskupiji na potpori tijekom pripreme doktorata, te Hrvatskom papinskom zavodu svetog Jeronima u kojem je živio tijekom pripreme i obrane doktorata. Istodobno je najavio skoro objavljivanje preuređenog teksta disertacije za izdavačku kuću Catholic University of America Press. Vlč. Petar Popović rođen je 27. rujna 1983. u Rijeci, a nakon završene Salezijanske klasične gimnazije i Pravnog fakulteta u Rijeci postaje bogoslovom sjemeništa Redemptor Mater u Puli. Za svećenika Porečke i Pulske biskupije zaređen je 2015. godine. Autor je znanstvenih članaka objavljenih u eminentnim hrvatskim i stranim znanstvenim časopisima poput Bogoslovske smotre, Ius Canonicum, Ius Ecclesiae, Anthropotes, Nova et Vetera i Persona Y Derecho, s temama iz područja teoretske i primijenjene filozofije prava na hrvatskom i engleskom jeziku. Dr. Popović izvrsno se služi trima jezicima – talijanskim, engleskim i španjolskim. (IKA)