Zlato za plivača Florijana Šumića iz Uzlopa

Na Austrijskom plivačkom prvenstvu u Grazu su državne rekorde osvojili mladi plivač iz Uzlopa i plivačica iz Pandorfa

Florijan Šumić (16) iz Uzlopa je 3. kolovoza na Austrijskom plivačkom prvenstvu u Grazu osvojio zlato u plivanja leđno na 100 metara i postigao novi državni rekord. I to ne samo u starosnoj kategoriji do 16 godina, nego i u onoj do 18.

Njegov klub, Željezanska plivačka unija http://www.schwimmeneisenstadt.or.at/ dosada je osvojio sedam puta zlato, dvaput srebro i triput broncu.

Pandrofka Lena Grabowski (17) iz Plivačke unije Niuzalj https://www.su-neusiedl.at/ na prvenstvu je također osvojila zlato u plivanju leđno na 100 metara i postigla novi austrijski juniorski rekord. Mlada plivačica dvaput je osvojila zlato i jedanput srebro. (https://volksgruppen.orf.at/hrvati/) Prijevod: dšš