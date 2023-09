Započeo dvadeset sedmi ciklus HiT-1

Jesenski ciklus Hrvatskog internetskog tečaja HiT-1, koji zajednički provode Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska matica iseljenika i Sveučilišni računski centar Srce, započeo je jučer, 11. rujna.

Pohađat će ga 20 polaznika iz 10 zemalja (Argentina, Bolivija, Belgija, Kina, Ekvador, Peru, Rusija, SAD, UK, Ujedinjeni Arapski Emirati). Kao i prijašnjih godina, među njima su i stipendisti Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (4 stipendije) i Sveučilišta u Zagrebu (5 stipendija).

Hrvatski internetski tečaj HiT-1 se sastoji od 7 nastavnih cjelina za čije ovladavanje polaznici imaju na raspolaganju ukupno 12 tjedana u čemu im pomažu iskusni lektori te stručnjaci za hrvatski kao ini jezik Marija Bošnjak, Maša Musulin i Zrinka Kolaković. Nastava je interaktivna, a pristup učenju jezika individualiziran što znači da se sadržaj prilagođava potrebama i mogućnostima svakoga pojedinca ponaosob. Tečaj se provodi putem sustava za e-učenje, a uključuje i obavezna 24 nastavna sata s lektorom putem interneta (Skype) kada polaznici imaju priliku razgovarati s e-lektorima, izvornim govornicima hrvatskoga.

Od proljeća 2011. do jeseni 2023. godine održano je 26 semestara, tečaj je pohađalo 322 polaznika iz 56 zemalja, a održano je i više od 7 700 sati individualne nastave uživo.

Jesenski HiT-1 traje do 3. prosinca 2023. Organizatori najavljuju i termine za 2024.: proljetni semestar 4. ožujka – 26. svibnja 2024. (prijave do 23. veljače 2024.) i jesenski semestar 16. rujna – 8. prosinca 2024. (prijave do 6. rujna 2024.). Iscrpnije informacije mogu se naći na adresi www.matis.hr .

Lada Kanajet Šimić