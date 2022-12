ZAKLADA HAZU DODIJELILA KNJIŽEVNU NAGRADU STIPANA BILIĆA PRCIĆA ZORANU FERIĆU

U knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u utorak 13. prosinca održana je svečanost dodjele Književne nagrade Stipana Bilića-Prcića Zaklade HAZU književniku Zoranu Feriću za roman Putujuće kazalište.

Predsjednik Upravnog odbora Zaklade HAZU akademik Zvonko Kusić kazao je da je riječ o nagradi koju dodjeljuje jedna od najbogatijih i najbolje organiziranih znanstvenih Zaklada u Hrvatskoj, čiji je najveći pojedinačni donator hrvatski iseljenik Stipan Bilić-Prcić po kojemu je Nagrada i dobila ime. Zoran Ferić sedmi je dobitnik Nagrade, a dosadašnji su dobitnici Milko Valent, Anka Žagar, Helena Sablić Tomić, Julijana Adamović, Borben Vladović i Lucija Ljubić.

Knjigu Putujuće kazalište akademik Kusić opisao je kao impresivnu sagu o obitelji i povijesti iz pera jednog od najznačajnijih suvremenih hrvatskih prozaika, kojom on potvrđuje vrhunski domet domaće književnosti.

Odluku o dodjeli Nagrade Zoranu Feriću donio je Razred za književnost HAZU. Tajnik Razreda akademik Pavao Pavličić pojasnio je da se svake godine Nagrada dodjeljuje drugom književnom žanru, a ove je godine na redu bila proza.

„Najviše nas je prilikom susreta s Ferićevim romanom obuzela činjenica da u sebi objedinjuje dvije važne teme koje dominiraju našim vremenom. Jedna je tema obitelji, a druga je tema povijesti, a ova knjiga govori o obitelji u povijesti i povijesti u obitelji“, objasnio je Pavličić. Pohvalio je i Ferićevo stilsko umijeće te poručio da se Nagrada daje „autoru koji ne samo da je nešto postigao, nego autoru koji će još nešto postići, koji je sad u punoj snazi“.

Zoran Ferić je kazao da mu je ova nagrada posebno važna zato što je nastala iz donacije i jer se dodjeljuje unutar Akademije koja je također nastala iz jedne velike donacije zaslugom Josipa Jurja Strossmayera. Istaknuo je da je izuzetno važno na ovakav način podsjećati koliko su važne donacije i naglašavati ideju općega dobra koje iza njih stoji, kao i svijesti da su kultura i književnost to opće dobro. „Ova nagrada pokazuje dobru volju ljudi koji su spremni ulagati u kulturu i znanost i u opće dobro, čega mislim da nam danas jako nedostaje“, rekao je Ferić.

Knjiga Putujuće kazalište objavljena je 2020. u izdanju V.B.Z.-a. Autor je zahvalio svojem dugogodišnjem uredniku Dragi Glamuzini na prijateljstvu i suradnji. „Ova knjiga zahvaća 100 godina hrvatske povijesti i jednako toliko godina povijesti moje obitelji,“ kazao je Ferić, dodavši da je riječ o autofikcijskom romanu koji obuhvaća velik broj stvarnih ljudi.

„Zagrabio sam duboko, čak do jednog šukundjeda, koji mi je kroz pisanje romana postao nekako puno bliži. Kad se uzima tako veliko vremensko razdoblje i kad je toliko likova, na vidjelo izađu svakakve individualne pričice. Oni su stvarni ljudi, koji imaju svoja prava imena i prave sudbine, a to što su jeli 1918. u jedan utorak, to sam izmislio“, rekao je Ferić.

Zoran Ferić (1961.) diplomirao je jugoslavistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i od 1994. radi kao profesor hrvatskog jezika u zagrebačkoj XVIII. gimnaziji. Priče objavljuje u časopisima i novinama od 1987. Knjige su mu prevedene na desetak jezika. Od 2018. predsjednik je Hrvatskog društva pisaca.

