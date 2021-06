XV. Međunarodni kroatistički skup će se održati preko Zoom platforme

Skup svake dvije godine organiziraju Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, Odsjek za kroatistiku Instituta za slavistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata i Regionalni centar Mađarske akademije znanosti

Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, Odsjek za kroatistiku Instituta za slavistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata i Regionalni centar Mađarske akademije znanosti dvogodišnje organiziraju kroatistički znanstveni skup.

Zbog pandemijom uzrokovane izvanredne situacije XV. Međunarodni kroatistički znanstveni skup nismo bili u mogućnosti organizirati 2020. godine. Organizacijski odbor je na sjednici održanoj 12. svibnja 2021. godine donio odluku da će se odgođeni XV. Međunarodni kroatistički znanstveni skup organizirati 15. i/ili 16. srpnja 2021. godine (ovisno o broju prijavljenih) u kombiniranom obliku, uživo i na daljinu preko ZOOM platforme. Organizacijski odbor: Stjepan Blažetin, Tomislav Žigmanov, Timea Bockovac, Silvester Balić, Lilla Trubić, Andor Végh, Kata Horvat, Magdalena Molnar-Drinóczi.

Znanstveni skup posvećujemo prošlogodišnjim obljetnicama: 150. obljetnici pokretanja Bunjevačkih i šokačkih novina; 30. obljetnici demokratskih promjena kod Hrvata u Mađarskoj i 100. obljetnici potpisivanja Trianonskog ugovora.

Teme se mogu kretati u širokom rasponu od povijesnih, jezikoslovnih, književnopovijesnih, kulturoloških, etnoloških, ekonomskih, vojnopovijesnih pa sve do gastronomskih područja. Organizacijski odbor može prihvatiti i druge teme s područja znanosti o književnosti, jezikoslovlja, povijesti, etnologije i kulturne povijesti.

Molimo Vas da prijavnicu i sažetak pošaljete najkasnije do 14. lipnja 2021. Sudionici će biti obaviješteni o prihvaćanju teme do 21. lipnja 2021. Održana će izlaganja biti objelodanjena u posebnom zborniku (najviše 20 kartica, sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku) te Vas molimo da pisanu (tekstualnu) verziju svojih izlaganja donesete na skup ili dostavite u elektronskom obliku najkasnije do 1. prosinca 2021.

Ovisno o broju prijavljenih, skup će biti jednodnevni ili dvodnevni a program će biti prilagođen aktualnoj epidemiološkoj situaciji. Skup će se održati u prostorijama Regionalnog centra Mađarske akademije znanosti (MTA Pécsi Területi Bizottság Székháza, Pécs, Jurisics M. u. 44.).

Rok prijave: 14. lipnja 2021.

Više http://www.zkvh.org.rs/index.php/22-jos-jedna/najave/6547-xv-medunarodni-kroatisticki-znanstveni-skup-poziv