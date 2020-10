Virtualna promocija zbirke pjesama u HMI

Uvodnu riječ održat će Lada Kanajet Šimić, prof., rukovoditeljica Matičina Odjela za školstvo, znanost i sport. Moderatorica promocije će biti Darija Žilić, prof., književnica i književna kritičarka, a izabrane stihove iz zbirke će govoriti Irena Stanić Rašin i Sven Medvešek. Tehničku podršku dat će mr. sc. Snježana Jurišić, rukovoditeljica Matičina Odjela za kulturu

S obzirom na najnoviju epidemiološku situaciju, promocija zbirke pjesama Sahranjena ljubav: Dnevnik slučajne pjesnikinje Irene Stanić Rašin i Svena Adama Ewina, koja se trebala održati u četvrtak, 29. listopada u 19:30 sati u Hrvatskoj matici iseljenika u Zagrebu, održat će se virtualno. Poveznicu na kojoj se može pratiti promocija uživo preko Zooma je:

Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/85310161610?pwd=Y3JzTXN6NEt1RHlFZm14YWxGUklrQT09

Meeting ID: 853 1016 1610

Passcode: 279871

Uvodnu riječ održat će Lada Kanajet Šimić, prof., rukovoditeljica Matičina Odjela za školstvo, znanost i sport. Moderatorica promocije će biti Darija Žilić, prof., književnica i književna kritičarka, a izabrane stihove iz zbirke će govoriti Irena Stanić Rašin i Sven Medvešek. Tehničku podršku dat će mr. sc. Snježana Jurišić, rukovoditeljica Matičina Odjela za kulturu.

Irena Stanić Rašin rođena je i odrasla u Hrvatskoj, gdje je završila osnovnu i srednju školu, te diplomirala i magistrirala engleski i talijanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2000. godine živi i djeluje na potezu Boston-Zagreb. Bavi se pisanjem, prevođenjem i podučavanjem talijanskog i hrvatskog jezika, književnosti i kulture. Godine 2017. započela je doktorski studij Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Osnivačica je i ravnateljica Hrvatske škole u Bostonu, članica vokalno-tamburaškog sastava Pajdaši te aktivna članica zajednica u kojima živi i djeluje. Za svoj rad na pomoći školama u gradu Arlingtonu u saveznoj američkoj državi Massachusetts bila je među dobitnicima godišnje nagrade George P. Faulkner za izvanredan doprinos mladima. Članica je Radne skupine za obrazovanje pri Udruženju hrvatsko-američkih stručnjaka te udruga Independent Publishers of New England, Society of Children’s Book Writers and Illustrators i Hrvatskog društva književnika za djecu i mlade – Klub prvih pisaca. Zbirka Sahranjena ljubav: Dnevnik slučajne pjesnikinje joj je četvrta knjiga. Dugogodišnja je suradnica Hrvatske matice iseljenika na čiji joj je poticaj dodijeljen orden Reda hrvatskog pletera za osobit doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobiti njezinih građana.

Sven Adam Ewin pseudonim je pjesnika koji energično odbacuje mogućnost otkrivanja svoga građanskog identiteta. Od 2011. godine, otkad piše pjesme i objavljuje ih uglavnom na internetu, napisao je više od 1500 pjesama, dvije poeme te knjižicu pjesama za djecu. Znatan dio opusa dosad je objelodanjen na različitim blogovima te u virtualnome časopisu »Knjigomat«, a kraći su izbori tiskani u »Hrvatskoj reviji« (Zagreb 2012), »Zarezu« (Zagreb 2013), »Slavonskome narodnom kalendaru« (Slavonski Brod 2011-2012), sisačkim »Riječima« (2014) i subotičkoj »Novoj riječi« (2015). Dosad je objavio tri zbirke pjesama. Stil i sadržaj pjesama upućuju na zaključak da je riječ o osobi rođenoj oko 1940. godine, vjerojatno u nekome od istočnoslavonsko-posavskih sela. No isto je tako moguće da veći dio života Sven Adam Ewin nije proveo u rodnome kraju (u pjesmama se često tematiziraju i Dalmacija i sjeverna Hrvatska). Pjesme pokazuju da je riječ o eruditu koji izvrsno poznaje hrvatsku i europsku književnost, ali isto tako i različita prirodoznanstvena područja (fiziku, geologiju, astronomiju, matematiku), što upućuje na mogućnost da mu primarno obrazovanje nije filološko. (Izvor: Matica hrvatska)

Tekst: Lada Kanajet Šimić