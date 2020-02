VIII. Likovno-literarno-novinarski natječaj Bogatstvo različitosti

Natječaj je otvoren do 15. ožujka, a sve pristigle radove vrjednovat će žiri. Nagradit će se po tri najbolja literarna, novinarska i likovna rada u dvije starosne skupine (prva, od 1. do 4. i druga, od 5. do 8. razreda osnovne škole). Nagrade će se autorima i mentorima uručiti na glavnoj svečanosti 2. travnja 2020. godine

Osnovna škola „Matija Gubec“ iz Tavankuta organizira međunarodni nagradni literarni, novinarski i likovni natječaj „Bogatstvo različitosti“ za učenike osnovnih škola kojim se želi potaknuti djecu na raspravu o temama suživota s drugima i drukčijima te razvijanje solidarnosti i povezivanje s vršnjacima iz različitih krajeva.

Tema ovogodišnjeg natječaja: „Nijedno prijateljstvo nije slučajno“

Natječaj je otvoren do 15. ožujka 2020. godine, a sve pristigle radove vrjednovat će žiri. Nagradit će se po tri najbolja literarna, novinarska i likovna rada u dvije starosne skupine (prva, od 1. do 4. i druga, od 5. do 8. razreda osnovne škole). Nagrade će se autorima i mentorima uručiti na glavnoj svečanosti 2. travnja 2020. godine, a za nagrađenoga učenika i mentora bit će osiguran smještaj i prehrana.

Literarni i novinarski radovi šalju se na adresu elektroničke pošte info@osmgubec.edu.rs, a svaki rad obvezno mora sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime autora, razred, ime i podatke za kontakt nastavnika (telefon, e-mail adresu), ime i adresu škole.

Svaki učenik na natječaju može sudjelovati s najviše dva literarna rada te jednim novinarskim i jednim likovnim radom. Literarni radovi mogu biti i pjesme i prozni sastavci. Literarni i novinarski radovi mogu biti pisani na jezicima zemalja sudionica natječaja, kao i jezicima nacionalnih manjina. Tekstovi literarnih radova trebaju biti napisani fontom Times New Roman, veličinom slova 12 u .doc ili .docx formatu.

Radovi koji su nepotpuno označeni ili ne sadrže potrebne podatke ne mogu ući u konkurenciju. Škola zadržava pravo objavljivanja radova. Radove na natječaj mogu slati osnovne škole i druge institucije ili organizacije koje se bave osnovnim odgojem i obrazovanjem.

Likovni se radovi šalju isključivo na adresu:

OŠ „Matija Gubec“ (za natječaj: „Bogatstvo različitosti“)

Marka Oreškovića 12a

24214 Donji Tavankut

Vojvodina

Radovi ne smiju biti ranije objavljivani i nakon natječaja ne vraćaju se.