Veliko bunjevačko-šokačko prelo u Somboru

88. Veliko bunjevačko-šokačko prelo će biti održano u Hrvatskom domu uz preljsku večeru, zabavu uz folkloraše i tamburaše i bogatu tombolu

HKUD Vladimir Nazor priređuje 88. Veliko bunjevačko-šokačko prelo. Prelo će biti održano u nedjelju, 27. veljače u Hrvatskom domu, od 11 do 20 sati. Domaćini najavljuju preljsku večeru, zabavu uz folkloraše i tamburaše i bogatu tombolu. Cijena ulaznice je 2.000 dinara, a mogu se kupiti u uredu udruge od ponedjeljka do četvrtka od 17 do 20 sati. Sve dodatne informacije i rezervacije putem telefona 025/416-019.(ZKVH)