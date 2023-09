Velikih 30. ljet Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov

U austrijskom Trajštofu, u tamošnjem Socijalnom centru održana je svečanost povodom obilježavanja 30. godina djelovanja i rada Znanstvenog instituta Gradišćanskih Hrvata.

Obljetnica postojanja obilježena je kroz bogat program kojeg je otvorila predsjednica Instituta Zlatka Gieler u uvodnom govoru u kojem opisala put stvaranja Instituta i naglasila njegovu važnost za Gradišćanske Hrvate. Gieler je dala do znanja koliko je važno da se i novi naraštaji uključe u razne aktivnosti za očuvanje hrvatskog jezika, kulture i običaja jer samo tako, dodaje, može se nastaviti tradicija djelovanja Gradiščanskih Hrvata koja na tim prostorima traje duže od 500 godina.

Za doprinos radu Instituta, ali i ukupnom radu Gradišćanskih Hrvata za posebne zasluge dodijeljene su i plakete dvojici akademskih velikana, profesorima Nikoli Benčiću i Ivi Sučiću za brojna djela koje su tijekom svoje uspješne karijere napisali, stvorili, osmislili, uredili i u konačnici ostavili u naslijeđe budućim generacijama. Obojica su kroz prezentaciju prikazala put stvaranja možda najvećeg djela za tamošnje Hrvate, rječnika gradišćanskog jezika koji je doživio i svoju digitalnu inačicu o kojoj je govorio i poznati gradišćanski pjesnik, Jurica Čenar.

Cijela svečanost protekle je u duhu fascinantnog truda prisutnih gostiju među kojima su mnogi od njih uložili desetljeća truda za očuvanje hrvatske kulture i jezika, a danas to isto čini i njihov pomladak čiji smo repertoar mogli čuti na svečanosti.

Ovoj velikoj i značajnoj obljetnici svjedočio je i Veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji, Daniel Glunčić te predstavnici lokalne izvršne vlasti kao i niz predstavnika pojedinih institucija Gradišćanskih Hrvata.

Zanimljivo je bilo čuti ravnatelji dvojezične srednje škole Veliki Borištof u Gradišću, Elvire Heisinger koja je kazala kako su upravo zbog mladih naraštaja u potrazi za partnerskom školom u Hrvatskoj.

Naša škola je jedina takva da provodi programa istovremeno i na njemačkom i na hrvatskom. Imamo sjajne profesore, djeca jako vole hrvatski jezik i jako vole sve što je vezano za Hrvatsku. Trenutno imamo 65 učenika, no nisu svi Hrvati porijeklom što pokazuje da i neki drugi, osim Hrvata, žele naučiti naš jezik. Trenutno pregovaramo s jednom školom u Zadru o partnerskom statusu i vjerujem da ćemo to uspješno ostvariti. Također se nadam da to neće biti jedina škola u budućnosti s kojom ćemo surađivati, – naglasila je Heisinger.

Mnogu od sudionike ove velike svečanosti pohvalili su višegodišnju suradnju s Hrvatskom maticom iseljenika koja je s Gradišćanskim Hrvatima ostvarila brojne važne i uspješne projekte na književnom i kulturnom planu.

Tekst i foto: Jelena Badovinac