Važan korak u očuvanju zidnih slika Maxa Vanke

25 velikih slika Maksimilijana (Maxa) Vanke u hrvatskoj crkvi sv. Nikole u Millvaleu (Pittsburgh), naslikanih 1937. i 1941. vlaga i čađa kao i nekvalitetna boja ozbiljno su vremenom oštetili. Od 1991, „Društvo za zaštitu zidnih slika Maxa Vanke u Millvaleu“ (Society to Preserve the Millvale Murals of Maxo Vanka) nastoji slike obnoviti i zaštiti, no to je spor i mukotrpan proces koji iziskuje i velika novčana sredstva.

To bi se moglo promijeniti zahvaljujući donaciji od gotovo pola milijuna dolara iz državnog programa „Spasimo američka blaga“ (Save America’s Treasures) usmjeren na financiranje zaštite najvažnijih kulturnih dobara Sjedinjenih Država. Donacija bi trebala biti dostatna za punu zaštitu Vankinih slika i izradu projekta klimatizacije crkve.

Vankine slike ističu pobožnost i trpljenje hrvatskih doseljenika u Sjedinjenim Državama ali i osuđuju kapitalističko iskorištavanje, rasizam i zlo koje sa sobom nosi rat. Sama hrvatska crkva sv. Nikole predstavlja jednu od 6 najvažnijih katoličkih bogomolja na području Pittsburgha.

Kako bi se dovršio posao obnove Društvo za zaštitu zidnih slika Maxa Vanke u Millvaleu obvezalo se skupiti u naredne tri godine još dodatnih pola milijuna dolara. To bi trebalo biti dovoljno za obnovu unutrašnjosti crkve, njenu klimatizaciju i unutarnje osvjetljenje. Vrlo je važno i da je američka vlada izdvojila dodatnih milijun dolara za rekonstrukciju krova crkve sv. Nikole.

Slike Maksimilijana Vanke u crkvi sv. Nikole u Millvaleu najvažniji su umjetnički spomenik naseljavanja Hrvata u Sjedinjenim Državama, a slike same spadaju među najbitnije zidne slikarije u cijelim Sjedinjenim Državama. Zato probuđena briga američkih vlasti za navedene ne bi trebala nikoga iznenadi.

O važnosti slika u crkvi sv. Nikole svjedoči i činjenica kako je crkvu posjetio i slike razgledao i hrvatski premijer Andrej Plenković prilikom posjeta Hrvatskoj bratskoj zajednici i Pittsburghu.

Tekst: Marin Knezović

Fotografija: Wikimedia

Izvor: WESA, Pittsburgh’s NPR News Station