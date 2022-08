Uspjeh mladog gitarističkog dua

Zagrepčanke Tea (16) i Lana Karapandža (17) nedavno su na državnom natjecanju mladih glazbenika u Njemačkoj osvojile treće mjesto. Hrvatski gitaristički duet odlično je odsvirao svoje dionice na klasičnim gitarama, što im je u razgovoru istakao i peteročlani žiri, naglasivši da svakako nastave svirati duet, bez obzira koliko bile uspješne i u individualnom muziciranju, piše Fenix magazin. Tea i Lana tek pet godina žive u Ebach Odenwaldu, pokrajina Hessen, no odličnim učenjem u Schule am Sportpark, te muziciranjem u Musikschule Odenwald skrenule su na sebe pozornost, pa više da i nema značajnijeg gradskog kulturnog događanja a da na njima ne sudjeluju sestre Karapandža. – Sviranje gitare puno nam je pomoglo u socijalizaciji, jer pri dolasku znale smo svega nekoliko rečenica na njemačkom, a od prvog dana u školi su sva predavanja bila na njemačkom jeziku. Jako smo zahvalne našem prvom profesoru Krunoslavu Peharu iz Glazbenog učilišta Elly Bašić u Zagrebu, koji se svojski trudio da steknemo radne navike i zavolimo ovaj instrument. Naš prvi profesor u Njemačkoj bio je gospodin David Forstman, koji je sad u mirovini. S njim smo ostvarile prve pobjede na natjecanjima, blag, iznimno fin, stručan, pravi gospodin. Ostavio je na nas izniman dojam! – ispričala je Lana, za koju kažu da je iznimno talentirana i ako nastavi s radom da bi mogla i do vrhunskih pojedinačnih glazbenih rezultata na nacionalnoj razini. Na lokalnim natjecanjima ima već nekoliko pobjeda… Jedan od najvećih uspjeha Musikschule Odenwald u posljednjih 10-ak godina sestre su ostvarile s profesorom Carlosom Vivasom, koji je u Njemačku došao iz Kolumbije.

Foto: Branko Karapandža

Izvor: Moja Hrvatska