Na naslovnici je vitraj u koru crkve Sv. Josipa u Herrenbergu „Krist u slavi nebeskog Jeruzalema“, kojeg je izradio prof. Albert Birkle iz Salzburga

Iz tiska je izašao uskrsni dvobroj „Žive zajednice“, za ožujak i travanj, glasila hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj, koji od rujna 1978. izlazi u izdanju Hrvatskoga dušobrižničkog ureda u Frankfurtu na Majni. Na naslovnici je vitraj u koru crkve Sv. Josipa u Herrenbergu „Krist u slavi nebeskog Jeruzalema“, kojeg je izradio prof. Albert Birkle iz Salzburga.

Od vijesti iz Crkve u svijetu ističu se pozivi pape Franje na molitvu i post za zustavljanje rata Ukrajini, a na to potiču i hrvatski biskupi u Repubilici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. „Svaki rat naš svijet učini gorim od onoga kakvog je zatekao. Rat je neuspjeh politike i čovječanstva, sramotna predaja, poraz pred silama zla“, podsjetio je papa Franjo na riječi iz enciklike „Fratelli tutti“. Tu je i priopćenje s XXIV. redovitoga godišnjeg zajedničkog zasjedanja BK BiH i HBK, održanog u Mostaru, na kojem je bilo riječi i o hrvatskoj inozemnoj pastvi.

U uskrsnom dvobroju je razgovor s o. Antom Bobašom, svećenikom dominikancem, kršćanskim rock glazbenikom i voditeljem emisije kršćanskog roka pod naslovom „Da se jednom zajedno nađemo na vječnom koncertu”.

Tu su i vijesti iz hrvatskih katoličkih misija (HKM) i zajednica (HKZ) u Njemačkoj, od kojih se ističe iscrpno izvješće o održanim u veljači područnim sjednicama hrvatskih pastoralnih djelatnika s delegatom za hrvatsku pastvu u Njemačkoj vlč. Ivicom Komadinom. Održano je pet sjednica, a na jednom dijelu sjednica je sudjelovao i nacionalni ravnatelj dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu dr. vlč. Tomislav Markić. Predavanje pod nazivom „Lukina teologija beženstva prema Lk 20,34-36 – Usporedba s 1 Kor 7 i Mt 19“ održala je dr. Valentina Sudić. U više je hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj slavljeno Stepinčevo, o čemu se također može opširnije čitati u novom dvobroju. M. Tea Barnjak, mag. theo. iz Müncena u rubrici „Prispodobe – Isusov model poučavanja“ ovoga puta odgovara na pitanje, kako otkriti Boga u svakodnevnom životu. „Zavirimo li u sadržaj brojnih prispodoba koje je Isus pripovijedao, susrest ćemo se s različitim slikama kojima je On svojim slušateljima približavao Boga.“ Tu je je i prigodna uskrsna meditacija i poezija. Knjigu Gordana Akrapa „Kardinal Stepinac u dokumentima Gestapa i OZN-e“ predstavio je Juraj Planinc.

Tu su i redovne rubrike „Dječji kutak“, koji je priredila Željka Čolić, i „Mladi i mediji“, u kojoj je tekst dr. Danijela Labaša „Komunikacija počinje i završava slušanjem“. U uskrsnom dvobroju su donesena prigodna dva recepta s. Anđelke Jakovljević iz Mainza – slatki i slani vijenac za slavlje uskrsnog jutra.

Delegat vlč. Ivica Komadina svoju je Poruku u sklopu priloga na njemačkom jeziku naslovio „Sinodalni put“ istaknuvši kako Sinodalni put u Njemačkoj jasno pokazuje da se Crkva u Njemačkoj ozbiljno bavi intelektualnom i duhovnom raspravom. Temelj za to je Radosna vijest, a ona je ujedno i polazište i osnova Sinodalnog puta. „To je temelj vjere i stoga je u središtu svih aktivnosti. (…) Pridružimo se molitvi s brojnim drugim katolicima i molimo da Sinodalni put dovede do istinske obnove Crkve u ovoj zemlji, a ne do njezine podjele kako se neki boje.“

Glavni urednik „Žive zajednice“ dr. Adolf Polegubić Uvodnik je naslovio „Pozivi na molitvu i mir u Ukrajini“, dodavši kako su se toj inicijativi pridružile brojne biskupije i župe u domovini i inozemstvu, među njima i hrvatske katoličke misije i zajednice u Njemačkoj, od kojih je više njih pozvalo vjernike i ljude dobre volje na žurnu pomoć za ratom pogođenu Ukrajinu. (https://www.zivazajednica.de/)

Tekst: Adolf Polegubić