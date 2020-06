U tisku 22. izdanje zbornika Đakovačkih susreta književnih kritičara

Tema Zbornika, Novi i mlađi naraštaj hrvatskih književnih kritičara u Vojvodini, u izboru Tomislava Žigmanova, pokazuje živost hrvatske književno-kritičarske scene izvan granica RH, koju valja poticati, objavljivati i – čitati

Tradicionalnu manifestaciju Đakovački susreti književnih kritičara u suorganizaciji DHK Ogranka slavonsko-baranjsko-srijemskog i Ogranka Matice hrvatske u Đakovu prati i prigodni, godišnji Zbornik, a u tisku je njegovo 22. izdanje. U njemu Tomislav Žigmanov u uvodnom tekstu predstavlja „Novi i mlađi naraštaj hrvatskih književnih kritičara u Vojvodini“ i ističe kako je nakon starije generacije planski otvoren prostor za novi naraštaj među kojima se ističu Davor Bašić Palković i Ivana Andrić Penava te mlađi naraštaj hrvatskih književnih i kulturnih poslenika među kojima se kvalitetom i brojem napisa ističu Klara Dulić Ševčić, Nevena Mlinko, Darko Baštovanović i Vladimir Nimčević.

Nabrojani autori su svojim prilozima zastupljeni u ovom izboru, a riječ je o njihovim književno-kritičkim studijama i ogledima te književnim kritikama, kojih je najveći broj i objavljen na stranicama časopisa za književnost i umjetnost Nova riječ. Vojvođanski su autori tako na oko dvjesto stranica predstavili vlastitu književnu scenu referirajući tako na autore i djela kako nasljeđa tako i vremena sadašnjeg.

Tijekom proteklih dvadeset i tri godine u Zborniku je objavljeno više od 2800 stranica teksta, a s 22. izdanjem Zbornika, najopsežnijim do sada, na 272 stranice, bit će objavljeno više od tri tisuće stranica, među kojima je najviše književnih kritika, koje, kako je naglašeno u temeljnim dokumentima Susreta, „ustrajno djeluju i posreduju između pisaca i čitatelja (…) da književne vrijednosti izađu na vidjelo”.

Najopsežnije izdanje Zbornika do sada bilo je jedanaesto, iz 2009. godine s temom Književna kritika i književni časopisi te izborom iz kritičkih tekstova Božice Zoko i Nevenke Nekić. To je izdanje imalo 194 stranice, a tek je nešto manje opsegom dvanaesto izdanje iz 2010., sa 184 stranice, u kojem je središnja tema bila Kritički pristup izdanjima pečuške kroatistike 1990. – 2010. To je izdanje Zbornika pokazalo kako hrvatske književnosti i hrvatske književne kritike ima i izvan granica Republike Hrvatske, te da hrvatsku književnost i hrvatsku književnu kritiku ne smijemo omeđivati samo unutar granica Republike Hrvatske. Susreti su, zapravo, redovito uključivali hrvatske književne kritičare iz susjednih zemalja, a prije tri godine je izmijenjen Pravilnik o dodjeli Nagrade i Povelje Julija Benešića te je uvrštena mogućnost da nagrađeni budu hrvatski književni kritičari iz susjednih zemalja: Bosne i Hercegovine, Srbije i Mađarske. Tako je Povelju Julija Benešića za 2019. godinu dobio književni kritičar iz Tolise (BiH) Mato Nedić, a Nagradu Julija Benešića 2018. Tomislav Žigmanov iz Subotice (Srbija). Upravo je Žigmanov 2012. na 15. Đakovačkim susretima hrvatskih književnih kritičara, posvećenih odnosu književne kritike i polemike, upozorio kako je „područje hrvatske književnosti veće od područja Republike Hrvatske”. Tema ovogodišnjeg zbornika, Novi i mlađi naraštaj hrvatskih književnih kritičara u Vojvodini, u izboru Tomislava Žigmanova, pokazuje živost hrvatske književno-kritičarske scene izvan granica Republike Hrvatske, koju valja poticati, objavljivati i – čitati. (ZKVH)