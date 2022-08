U spomen Stipanu Vujiću

Dugogodišnji ravnatelj budimpeštanske Hrvatsko-srpske gimnazije, bivši predsjednik Hrvatske samouprave Budimpešte do svog umirovljenja je radio kao profesor matematike i fizike

U Budimpešti je 19. kolovoza preminuo Stipan Vujić, dugogodišnji ravnatelj budimpeštanske Hrvatsko-srpske gimnazije, bivši predsjednik Hrvatske samouprave Budimpešte i predsjednik Udruge hrvatskih umirovljenika u Mađarskoj. Rođen je 1933. godine u Kaćmaru. Učiteljsku diplomu stekao je 1954. na Pedagoškom fakultetu Juhász Gyula Sveučilišta u Segedinu, a diplomu srednjoškolskog profesora matematike, odnosno nacrtne geometrije 1959. na Sveučilištu Eötvös Lóránd u Budimpešti. Od 1953. do svog umirovljenja 1993. godine radio je u Hrvatsko – srpskoj budimpeštanskoj gimnaziji kao profesor matematike i fizike. Od 1964. do 1966. bio je zamjenik ravnatelja, a od 1966. do 1993. ravnatelj. Zauvijek će ostati u sjećanju svojih kolega i bivših učenika.

Njegov posljednji ispraćaj bit će u utorak, 6. rujna na budimpeštanskom groblju Farkasrét s početkom u 10.30 sati. Počivao u miru Božjem!

Stipan Balatinac/Hrvatski glasnik/MCC

Foto https://www.facebook.com/hosig.bp/