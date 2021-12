U prestižnoj londonskoj publikaciji našla se i jedna zagrebačka škola

Publikacija “300 godina vodstva i inovacija”, koja donosi najveća dostignuća u znanosti, umjetnosti i kulturi u Velikoj Britaniji, istaknuto mjesto dobila je hrvatska obitelj Časl i njihova obrazovna filozofija pod naslovom “Hrvatska teorija”. Riječ je o dr. Martinu-Tinu Časlu i njegovoj supruzi Zdenki i sinu Tinu Svenu Časlu, koji godinama vode Britansku međunarodnu školu u Zagrebu, koja radi po programu slavnog sveučilišta Cambridge

Riječ je o jedinoj školi izvan Velike Britanije koja je uvrštena u publikaciju koja je predstavljena u povijesnom okruženju klaustra Westminsterske opatije, uz prisustvo 700 gostiju iz cijeloga svijeta. Predstavljanje knjige organizirano je kako bi se poklopilo s 300. godišnjicom imenovanja prvog britanskog premijera, Roberta Walpolea 1721. Knjigu su predstavili urednici Gordon Marsden, predsjednik zaklade ”The History of Parliament Trust” i kraljevski biograf Robert Jobson i Stephen van der Merwe iz St. James Housea. Slaveći najbolje od britanskog vodstva knjiga sadrži stručno napisane članke o onima koji su oblikovali britansko društvo, prošlost i sadašnjost, od Roberta Walpolea do Olivera Cromwella, Winstona Churcilla i Tony Blaira, kraljice i princa Charlesa do predvodnika industrije i inovacija, značajnih ljudi u kulturi i obrazovanju.

“Hrvatska teorija” je tekst u kojem se ističe program zagrebačke škole kao primjer uspješnog obrazovnog procesa, prilagođenog današnjem vremenu. U poglavlju “Obrazovanje i kreativni umovi” naglašena je značajna uloga dr. Martina-Tine Časla u obrazovanju, kulturi, znanosti i sportu. Naglasak je da obrazovni proces nije kompletan ako se ne posvećuje pažnja i kulturi i umjetnosti, kao i sportu i znanosti, a da zagrebačka škola upravo to postiže.

Istovremeno je i vodeći magazin za obrazovanje u svijetu The Excelligent Magazine objavio cijeli broj posvećen najboljim britanskim školama u svijetu, a na visokom drugom mjestu našla se i Britanska međunarodna škola u Zagrebu. Dodijeljen joj je certifikat, a naglašava se provođenje uspješnog programa sveučilišta Cambridge.(Jutarnji.hr)