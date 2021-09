U Frankfurtu započela hrvatska nastava

Za upis je dovoljno doći u školu gdje će učenik od učiteljice dobiti upisnicu i daljnje upute. Vjeronauk za sve razrede (od 1.do 8.) počinje nakon jesenskih praznika 29. listopada 2021.

U Frankfurtu je započela hrvatska nastava, još uvijek stignete upisati djecu.

Hrvatska nastava u Frankfurtu počela je s radom. Učenici od 1. do 4. razreda pohađaju školu od 14 do 15.30 sati, a viši razredi od 15.30 do 17 sati , a organizirana je u sljedećim školama: Frankfurt Niederursel u Erich-Kästner-Schule, Frankfurt Preungesheim u Liesel-Oestreicher-Schule, Frankfurt Bornheim u Kirchnerschule, Frankfurt Bergen Enkheim u Schule am Hang, Frankfurt Westend u Elsa-Brändström-Schule, Frankfurt Nied u Friedrich-List-Schule i Frankfurt Heddernheim u Robert-Schumann-Schule.

“Pozivaju se svi roditelji da upišu svoju djecu na hrvatsku nastavu na kojoj će učenjem o Hrvatskoj na svom materinskom jeziku osnažiti vlastiti identitet i tako moći bolje odgovoriti na zahtjeve svoje okoline”, piše u pozivu Hrvatske katoličke župe Frankfurt.

Za upis je dovoljno doći u školu gdje će učenik od učiteljice dobiti upisnicu i daljnje upute. Sve ostale informacije o školi možete dobiti na poveznici https://hrvatska-nastava-hessen-saarland.de/

Vjeronauk za sve razrede (od 1.do 8.) počinje nakon jesenskih praznika 29. listopada 2021. i održavat će se petkom u 16 i 17 sati te subotom u 10, 11 i 14.30 sati. Zbog epidemioloških mjera bit će ograničen broj djece po skupinama (najviše 20). Prijavnicu možete predati nakon mise u crkvi, poslati e-mailom ili donijeti u župni ured!

Dostupna je na poveznici https://www.hrzupa-frankfurt.de/images/Upisnica_za_vjeronauk_2021_22.pdf

