U Frankfurtu odabrane najljepše oblikovane knjige svijeta

Na natječaj je pristiglo 500 knjiga iz 30 zemalja, a među zemljama sudionicama bila je i Hrvatska sa svojih 18 naslova

Unatoč tomu što se Sajam u Leipzigu ni ove godine nije održao, Zaklada Stiftung Buchkunst organizirala je žiriranje knjiga u sklopu godišnjeg natječaja Best Book Design from all over the World. Na natječaj je pristiglo 500 knjiga iz 30 zemalja, a među zemljama sudionicama bila je i Hrvatska sa svojih 18 naslova, odabranih putem natječaja Hrvatska lijepa knjiga https://www.nsk.hr/odabrane-najljepse-oblikovane-hrvatske-knjige-objavljene-u-2020-godini/

Na ovogodišnjem natječaju najviše priznanje, Zlatnu povelju, dobila je knjiga Feuilles (Južna Koreja). Zlatna medalja pripala je knjizi Das Jahr 1990 freilegen (Njemačka). Srebrna medalja dodijeljena je knjigama Conrad McRae. Youth League Tournament (Nizozemska) i Memory Searching of Dances in Talks – The Oral History of Intangible Cultural Heritage Dances in Shandong Province (Kina), a brončana medalja djelima Electric Generator (Rusija), Corinne (Švicarska), SUVILA. Puhkamine ja arhitektuur eestis 20. Sajandil / Leisure Spaces. Holiday and Architecture in 20th Century Estonia (Estonija), Data Centers. Edges of a Wired Nation (Švicarska) te Marianne Hurum – Krabbe (Norveška). Posebna priznanja dodijeljena su izdanjima Boom, Harmony & Crash: The life and work of Charlie Megira (Izrael), Demonstrationsräume. Künstlerische Auseinandersetzung mit Raum und Display im Albertinum (Njemačka), The Remarkable Rocket (Rusija), Revelo No. 1. Chroniques de chantier. Transformation de la Gare, CH-1800 Vevey (Švicarska) i Aporia. The City is the City (Poljska).

Žiriranje se ovaj put održalo se u osobitim okolnostima zbog pandemije bolesti COVID-19. S obzirom na to da organizator nije bio u mogućnosti pozvati međunarodni ocjenjivački sud u Leipzig, najljepše knjige svijeta odabrali su njemački stručnjaci – dizajneri u Frankfurtu, sjedištu zaklade Stiftung Buchkunst https://web.facebook.com/StiftungBuchkunst?_rdc=1&_rdr. Timovi stručnjaka su, jedan po jedan, tijekom četiri dana birali svoje favorite. Konačan izbor najljepših knjiga definirali su u online raspravi. Cjelokupno žiriranje organizator je zabilježio tematskim filmom.

Sve knjige pristigle na natječaj, pa tako i knjige hrvatskih nakladnika, bit će dio izložbe Book Art International, koja se već tradicionalno upriličuje kao dio programa Sajma knjiga u Frankfurtu. Nakon toga, postat će dio fonda Njemačkog muzeja za knjigu i pismo (Deutsches Buch- und Schriftmuseum) u Leipzigu.

Natječaj Best Book Design from all over the World odvija se neprekidno od 1963. godine, a od 1991. organizira ga Zaklada Stiftung Buchkunst. Hrvatska lijepo oblikovane knjige šalje u Njemačku od svojeg osamostaljenja, a o njihovu odabiru od 1996. godine brine Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. (NSK)