U Dubrovniku se okupili iseljenici sa svih strana svijeta

Pod pokroviteljstvom Grada Dubrovnika i u organizaciji dubrovačke podružnice Hrvatske matice iseljenika u restoranu Orsan okupili su se brojni iseljenici sa svih strana svijeta

Riječ je o već tradicionalnom Susretu iseljenika i nastavku projekta kojeg su prije nekoliko desetljeća pokrenuli Dubrovčani iz New Yorka i tako počeli pomagati rodni kraj davanjem novčanih priloga bolesnima i socijalno ugroženima te sudjelujući u obnovi brojnih sakralnih objekata.

Iseljenike ispred dubrovačke gradske uprave pozdravio je predsjednik Gradskog vijeća Marko Potrebica, a kao prijateljica Kluba Dubrovnik i bivša gradonačelnica pozdravila ih je aktualna potpredsjednica Europske komisije Dubravka Šuica. Ugodan boravak u ime Dubrovačko-neretvanske županije poželjela im je Žaklina Marević dok ih je u ime Hrvatske matice iseljenika pozdravio zamjenik ravnatelja dr. sc. Ivan Tepeš.

I ove je godine druženje je okupilo brojne iseljenike kojima je to bila prigoda da se druže te iskažu humanost, da razmjenu iskustava i dogovore suradnju, o čemu je voditeljica dubrovačke podružnice Hrvatske matice iseljenika, Maja Mozara rekla: Cilj susreta je pomagati one kojima je to nužno te će Klub Dubrovčana iz New Yorka i ove godine donirati sredstva Općoj bolnici Dubrovnik i domu za starije i nemoćne osobe Domus christi te svojoj dugogodišnjoj štićenici Ivani Švarc.

Uspjeli smo svake godine skupiti donacije i u suradnji s dubrovačkom podružnicom Hrvatske matice iseljenika donirati ih potrebitima. Ove je godine donacija vrijedna 10 tisuća USD za bolnicu i Domus christi te djevojčicu koju pomažemo– rekao je Šimunović i prisjetio se kako je u SAD pošao na poziv prijatelja iz Pomorske škole kojem je trebao netko za rad:- Iskoristio sam priliku i otišao sam mu pomoći. Platio mi je kartu i osigurao vizu na dvije godnje, imao je dobru viziju širenja po SAD i Kanadi. No, Amerika je daleko a osobno bih u nekom drugom životu radije otišao u Irsku ili Njemačku gdje naših ima koliko želite!

U organizaciji Hrvatske matice iseljenika podružnice Dubrovnik i Turističke zajednice Grada Dubrovnika u subotu, 26. kolovoza ispred crkve sv. Vlaha održao se koncert Srđan Gjivoje & Vukan.

Preuzeto: Dubrovački vjesnik/Tekst i foto: AHMET KALAJDŽIĆ