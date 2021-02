U drugi krug Domovnice ušlo 40 kandidata

Završen je prvi krug i u ponedjeljak, 22. veljače je počeo drugi krug glasovanja u 15. po redu Izboru najpopularnijih Hrvata u iseljeništvu u kategorijama sporta, glazbe, glume i spektakla za nagradu “Večernjakova domovnica 2021.”

Za drugi krug se plasiralo 40 nominiranih kandidata od kojih će neki ponijeti najprestižniju iseljeničku nagradu te se tako pridružiti više od dosadašnjih 200 dobitnika Večernjakove domovnice. U drugi krug ušli su nominirani kandidati za koje su čitatelji Večernjeg lista dosad najviše glasovali.

U kategoriji “Sport”, osim nogometaša Luke Modrića su i trojica nogometaša iz Njemačke Andrej Kramarić, Josip Brekalo i Leon Tutić. U drugi krug je ušao i nominirani rukometaš iz Njemačke Ivan Martinović, te atletičarka iz Austrije Ivona Dadić.

Zanimljiva „borba“ je i u kategoriji Najpopularnija amaterska sportska momčad / amater pojedinac.

U drugi krug ušla su tri nominirana kluba iz Njemačke, dva iz Švicarske i jedan iz Švedske.

Iz Njemačke su Croatia Stuttgart, SD Croatia Berlin i HSK Croatia Singen, iz Švicarske su NK Alkar Basel i NK Dinamo Schaffhausen dok je iz Švedske u konkurenciji za nagradu Večernjakova domovnica KF Velebit Göteborg.

Glazbenika u hrvatskom iseljeništvu je jako puno. Večernjakov izbor to potvrđuje iz godine u godinu. U drugi krug se plasiralo ukupno 10 kandidata iz kategorije „Glazba“.

Iz Njemačke su to Saška Domić, Vesna Pezo, Daniela Škegro, Andreja Marušić, Myriam Kavelj-Fuchs, Alen Tarabarić i Ljubinko Šipura. Iz Austrije su u drugi krug ušli Marija Vidović i Josip Čenić, a kao jedini iz Francuske u drugi krug ušao je Ivica Rendulić.

Nešto manje nominiranih kandidata se plasiralo u kategoriji „Gluma“. U drugi krug je ušlo pet nominiranih kandidata. Nominirani kandidati koji su ušli u drugi krug su Gordana Bećirović iz Stuttgarta, Alain Blažević iz Wiesbadena, i Mišel Matičević, Arijana Antunović i Jaime Krsto Ferkić iz Berlina.

Kategorija Spektakli/ showbizz svake godine ima jako zanimljive i atraktivne kandidate.

Osim na kuponima, koji će svaki dan izlaziti u tiskanom izdanju Večernjeg lista za inozemstvo od utorka, bit će omogućeno i “online” glasanje na portalu Večernji list, Fenix Magazin

U drugi krug ovogodišnjeg izbora ušlo je pet nominiranih kandidata. To su model Ivona Knežević i YouTuberi Tihomir Frljak i Stanko Badurina iz Stuttgarta, zabavljač iz Hamburga Filip Pavlović koji će sudjelovati u njemačkom showu Dschungelcamp 2022 “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” pa će ga početkom iduće godine gledati milijuni ljudi kako se bori za preživljavanje u australskoj džungli.

Iz Münchena se u drugi krug plasirao mladi nominirani zabavljač Mihael Rako, a iz Mülheim an der Ruhr model Maribel Todt, najpoznatija po sudjelovanju u popularnom njemačkom showu Germany’s Next Topmodel 2020”. (GNTM) kojeg vodi svjetski poznati model Heidi Klum te u kojem je Maribel došla do finala.

Hrvatima u iseljeništvu svakako je zanimljiva i kategorija „Najznačajniji događaj godine“ jer mnogi su i sami sudjelovali u tim događajima. U drugi krug izbora ušli su nominirani događaji „ Pomoć Banovini, hrvatske udruge i pojedinci iz Njemačke“ i „Hrvatski bal gradišćanskih Hrvata (virtualno)“ iz Beča.

U kategoriji “Najuspješnije hrvatske udruge” u drugi krug izbora ušlo je ukupno šest nominiranih udruga. Svaka od njih je prije pandemije koronavirusa bila jako aktivna i bilježila značajan rad među Hrvatima na području u kojem djeluju. Čak su i tijekom pandemije pokušali održati hrvatsku zajednicu svojim virtualnim radom. U drugi krug izbora ušle su četiri nominirane udruge iz Njemačke: HKŠU Vila Croatia Stuttgart, HKZ Stuttgart, Matica hrvatska za Rursko područje Essen i Deutsch-Kroatische Gesellschaft Croatia Mannheim. Iz Švicarske ušao je KUD Croatia Basel, a iz Beča Folklorni ansambl Šokadija.

Zbog pandemije koronavirusa neće biti glamurozne finalne večeri s dodjelom nagrada Večernjakova domovnica koju smo bili predvidjeli za subotu, 13. ožujka u Kongresnom centru Kurhaus u Bad Homburgu. Ipak, tog dana (13. ožujka) bit će proglašenje pobjednika ovogodišnjeg, 15. po redu izbora Večernjakove domovnice.

Dodjela nagrada održat će se kad i ako epidemiološka situacija to dopusti do kraja godine.

Ukoliko ne, onda ćemo sve prolongirati za idući finalni Večernjakov izbor u Bad Homburgu čiji datum održavanja, s obzirom da je Večernjakova domovnica odavno uvrštena u službeni program grada Bad Homburga, je već određen za subotu, 12. ožujka 2022. godine.

