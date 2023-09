U Clevelandu počinje 26. konvencija Hrvatske bratske zajednice Amerike

Delegati Hrvatske bratske zajednice Amerike stigli su na četverogodišnju 26. konvenciju u Cleveland, gdje će se održati redovito zasjedanje kao i slavlje visoke obljetnice uspješnog djelovanja te najmnogoljudnije hrvatske organizacije u dijaspori. Optimizam i kreativnost američkih Hrvata u fraternalizmu dva su ključna impulsa koja pridonose razvitku ovoga socijalnog pokreta na tlu Sjeverne Amerike

U Clevelandu se ovih dana, točnije od 25. do 26. rujna 2023., održava 26. konvencija naše glasovite iseljeničke organizacije Hrvatske bratske zajednice Amerike. U radu četverogodišnje konvencije sudjeluje 151 delegat te 18 nacionalnih odbornika i 8 službenika iz glavnog ureda HBZ-a na čelu s predsjednikom Edwardom W. Pazom. Dan prije početka konvencije Zajednica će proslaviti svoj 129. rođendan u Velikoj dvorani centra Cleveland Marriott u Key Toweru svečanim banketom, gdje će se ondje okupiti vrsni fraternalisti te politička i diplomatska elita SAD-a, Kanade i Hrvatske, a čiju delegaciju predvodi ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. U ime Hrvatske matice iseljenika svečanosti u Sjedinjenim Američkim državama u ime ravnatelja Mije Marića nazoči njegov zamjenik dr. sc. Ivan Tepeš. Konvencija HBZ-a održava se na vrhuncu odličnih trodesetljetnih diplomatskih veza SAD-a i RH, koje su urodile odlukom o ukidanju viza za hrvatske građane i Sporazumom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, što pouzdano pridonosi jačanju bilateralnih veza, rastu trgovinske razmjene i zamahu investicija uz prijenos znanja iz te najrazvijenije ekonomije svijeta. Naše dvije zemlje višestoljetno veže golemi socijalni kapital uzevši u obzir da na sjevernoameričkome tlu u četvrtom i petom naraštaju živi oko dva milijuna ljudi hrvatskih korijena. U sklopu toga socijalnog miljea, sjetimo se, devedesetih se u Americi oblikovala i hrvatska javna diplomacija u čijim se redovima kreativnošću isticao tim lidera američkih Hrvata Bernarda M. Luketicha, nemjerljivo pridonijevši interesima osamostaljenja i obrane Lijepe Naše, koja je u međuvremenu postala perspektivna država članica euroatlantskih integracija poput NATO-a i Europske unije, od početka ove godine uključena u Schengen i europodručje, a u skoroj perspektivi hrvatska se Vlada nada ulasku u Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj / Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Svim Zajedničarima i njihovim prijateljima velika hvala za sve što su činili i čine za naš narod te afirmaciju hrvatskih interesa u međunarodnoj zajednici!

Američki fraternalizam pripada najsnažnijim socijalnim pokretima u povijesti SAD-a i Kanade. Njegov program pokriva osobno i obiteljsko osiguranje za slučaj bolesti ili smrti. No, u sklopu fraternalističkih ustanova razvijale su se humanitarne, obrazovne, kulturne i sportske aktivnosti. Te su aktivnosti najviše pridonijele očuvanju i razvitku hrvatskoga kulturnog i nacionalnog identiteta u multietničkome biću domicilnog anglofonog okružja. Optimizam i kreativnost američkih Hrvata u fraternalizmu dva su ključna impulsa koja pridonose napretku ovoga drevnoga socijalnog pokreta, stvaranog tijekom prve i druge industrijske revolucije, a koji evo i u aktualnoj četvrtoj potiče pozitivno ozračje kakvo susrećemo među članstvom te naše najstarije dobrotvorne organizacije u dijaspori. Zajednica je redovito osuvremenjivala svoje poslovanje, što se zorno može pratiti u poslovnim potezima The American Fraternal Alliance, čija je dugogodišnja članica i Hrvatska bratska zajednica Amerike. To američko krovno fraternalističko udruženje danas predstavlja oko sedam milijuna ljudi, što ga čini jednom od najvećih mreža članstva u SAD-u, čiji aktivisti godišnje daruju više od 66 milijuna sati rada domicilnoj sredini u kojoj žive, umrežavajući 54 bratska etnička dobrotvorna društava iz svih 50 država SAD-a, distrikta Columbia te Kanade. Startavši s manje od 300 članova 1894. godine, Hrvatska bratska zajednica Amerike narasta tijekom 20. stoljeća na više od 80.000 članova, dok početak trećeg tisućljeća s Internetom i informacijsko-komunikacijskim tehnologijama donosi posve nove tipove socijalnih mreža te joj članstvo sada među milenijcima broji nešto manje od 50.000 osoba. Rezultati poslovanja Hrvatske bratske zajednice Amerike ipak su izvrsni unatoč razvoju lukrativnijih proizvoda u američkome sektoru životnog osiguranja i turbulenciji na globalnim financijskim tržištima. Hrvatska bratska zajednica danas je moćno osiguravajuće društvo našeg iseljeništva te priznata kulturna, sportska, humanitarna i patriotska organizacija sa sjedištem u Pittsburghu, čija je imovina dosegnula fascinantnih 512.420.200 USD. Poslovni tim predsjednika Paze očito odgovorno, ali i konzervativno, upravlja razvojnom politikom ove mnogoljudne osiguravajuće organizacije i to s razumijevanjem uvjeta sporog rasta prinosa investicijskog portfelja te općenito povećane konkurencije, zbog izmjena kamatnih stopa u SAD-u. Dobit od poslovanja Hrvatske bratske zajednice ostvarena je u iznosu od 4.294.083 USD, što je više u usporedbi s petogodišnjim prosjekom od 3.925.696 USD. Nakon ustupanja dividendi od 186.477 USD, povoljni pokazatelji bilježe rast od 3,63% koji pridonosi povećanju koeficijenta solventnosti Hrvatske bratske zajednice Amerike koji sada iznosi 114,45.

Radujući se poslovnom uspjehu Hrvatske bratske zajednice Amerike, podsjećamo vas kako su Školarinska zaklada i Kulturna federacija mladih najvitalniji njezini aduti u digitalnoj epohi. Posljednjih desetljeća imovina Školarinske zaklade iz Općeg fonda te fondova 111 specijalnih zaklada stalno raste, omogućujući u prosjeku dodjelu 250 stipendija godišnje mladim američkim Hrvatima, zahvaljujući filantropiji našijenaca svih naraštaja. Kulturna federacija mladih Hrvatske bratske zajednice Amerike, s druge strane, okuplja tridesetak ansambala mladih hrvatskoga podrijetla diljem Amerike, koji u sklopu slobodnih aktivnosti čuvaju i razvijaju hrvatsko kulturno nasljeđe na tlu Sjeverne Amerike. Članovi zborova, orkestara i plesnih kola uključeni su istodobno i u podmladak Zajednice. Tamburaški festival Kulturne federacije mladih HBZ-a najljepši je projekt Hrvatske bratske zajednice koji se u Americi priređuje punih 55 godina. S radošću u Hrvatskoj matici iseljenika u srpnju 2024. očekujemo njihov 56. festival u Lijepoj Našoj koji će se održati u Matičinoj suorganizaciji u zagrebačkoj Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, poručuje Matičin ravnatelj Mijo Marić koji se nedavno sastao s čelnicima HBZ-a, dogovorivši koncept tog gostujućeg festivala naše mladosti iz Amerike i njihovih roditelja. Hrvatskom bratskom zajednicom Amerike, podsjetimo, upravlja uspješno glavni predsjednik Edward W. Pazo i podpredsjednik za člansku kampanju Franjo Bertović, kojem će ovih dana biti uručeno prestižno priznanje četiri ujedinjene hrvatske fraternalističke lođe (Fayette, Greene, Washington i Westmoreland Counties) – Fraternalist godine, čiju čast dijeli sa suprugom Mirjanom. Glavna tajnica i rizničarka Zajednice je agilna Bernadette M. Luketich-Sikaras, čiji su rezultati rada doista impresivni. U Glavnome odboru Hrvatske bratske zajednice redom su renomirani fraternalisti kao što su Michael Ricci, Daniel Kochis, Robert Luketic, Robert Jerin te John Miksich, Catherine Obenour, Michael Loncarich i Julia Bubanovich. Nadzorni odbor čine vrsni poslovni ljudi i aktivisti hrvatskih korijena kao što su: Emil Boljkovac, Stan Blaz, Nikola Bliandzich, Virginia Michtich, Steven Rukavina, Robert D. Keber i Sonja Schroder. Ulaganje u kulturu i obrazovanje mladih američkih Hrvata za njih je prioritet i ključ uspjeha ove najdugovječnije naše organizacije u svijetu – Hrvatske bratske zajednice Amerike! Svim delegatima 26. konvencije Hrvatske bratske zajednice Amerike želimo puno uspjeha u radu u Clevelandu!

Napisala: Vesna Kukavica; Fotografija: Arhiv HBZ / ustupljene fotografije