Tribina Susreti u DHK na mreži

Nova tribina online Društva hrvatskih književnika : Tomislav Marijan Bilosnić “Havana blues” (Nakladnik: 3000 godina Za dar, 2019.) Tribina o Tomislavu Marijanu Bilosniću, 24. lipnja 2020., video je dostupan na Facebook stranici DHK facebook.com/watch/?v=950231622092400 i na Youtube kanalu DHK youtu.be/8KtSJodOyC4.

Tomislav Marijan Bilosnić autor je više od sto knjiga proze, poezije, kritika, feljtona i putopisa. Uz to je slikar i umjetnički fotograf. Priredio je osamdesetak samostalnih izložaba slika (ulje, pastel, crteži, umjetničke fotografije) u zemlji i inozemstvu. Deset književnih djela Tomislava Marijana Bilosnića prevedeno je na brojne jezike. Valja istaknuti njegovu kultnu knjigu pjesama Tigar, koja je doživjela čak četrnaest prijevoda i veliku recepciju u inozemstvu. Veliki uspjeh zbirka Tigar doživjela je ne samo u Europi, nego i u SAD-u, gdje je objavljena pod naslovom The Tiger is the World. Američki povjesničar književnosti dr. John Taylor, koji se specijalizirao za modernu i suvremenu europsku književnost, ovu je zbirku uvrstio u svoj pregled suvremene europske lirike The Litlle Tour through European Poetry, dok je 2012. godine na književnome portalu Seawall (Ron Slate’s Website) zbirka uvrštena među 18 knjiga koje se preporučuju za čitanje u SAD-u. Zbirka Tigar i Tomislav Marijan Bilosnić osvojili su i ogromno španjolsko govorno područje.

Prve izbore iz velebne poetike ovoga autentičnog Mediteranca objavila je Željka Lovrenčić na književnim portalima u Čileu, zemlji u kojoj živi veliki broj potomaka Hrvata. Na vrlo čitanome portalu Croacia/Chile, koji uređuje pjesnik i akademik hrvatskih korijena Andrés Morales Milohnic, mnogobrojni su čitatelji pokazali veliko zanimanje za ovu originalnu poeziju. Desetak pjesama objavljeno je i na portalu Društva čileanskih književnika Letras de Chile. Po broju ulazaka, Bilosnić je nadmašio čak i samoga Garcíju Lorcu! Nakon objavljivanja pjesama iz zbirke Tigar na portalu Crear en Salamanca, koji uređuje poznati španjolski fotograf i pjesnik José Amador Martín, te na blogu znamenitog slikara i sveučilišnog profesora Miguela Elíasa koji ih je upotpunio Španjolci su ovome jedinstvenom djelu posvetili puno pozornosti – o njemu je objavljen čitav niz novinskih zapisa. Kritike su bile sjajne i u drugim zemljama. Bilosnić je uvršten u mnoge preglede, panorame, antologije, leksikone i školske programe. Uređivao je više novina, časopisa, zbornika i biblioteka. Dobitnik je brojnih nagrada (npr. nagrade „Tin Ujević“, „Stjepan Kranjčić, „Dubravko Horvatić“, nagrade „Pasionska baština“ itd.) Ovjenčan je i međunarodnim književnim nagradama – „Crvena ruža Elbasana“ (Albanija), „Ilinden“ (Makedonija), „Vlado Puljić“ (Bosna i Hercegovina), „Fra Martin Nedić“ (Bosna i Hercegovina) te počasnim diplomama Mainichi haiku festivala u Japanu. Uvršten je u više svjetskih haiku antologija. Japanska državna televizija snimila je o njemu film „Stazama hrvatskog haiku-a“. Bilosnić je nositelj i međunarodnih Zlatnih plaketa za slikarstvo i fotografiju. Za umjetničku i društvenu djelatnost dobio je Grb Grada Zadra, Nagradu Grada Zadra, Nagradu Zadarske županije za životno djelo i Nagradu za životno djelo Općine Zemunik.

