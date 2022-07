Treći saziv Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Savjet ukupno ima 82 člana, od toga je 26 članova odabrano po položaju iz ministarstava RH i važnih institucija među kojima je i ravnatelj HMI profesor Mijo Marić, deset je predstavnika BiH, hrvatske manjinske zajednice predstavlja 17 osoba, dok iseljeništvo zastupa njih 29

Konstituirajuća sjednica trećeg saziva Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske održat će se u Hotelu Hilton Garden Inn 7. srpnja, a plenarna sjednica trećeg saziva Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske 8. srpnja. Službenom otvorenju nazočit će predsjednik Vlade RH mr.sc. Andrej Plenković, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas i drugi visoki uzvanici.

Plenarna sjednica je u petak, 8. srpnja u Hotelu Hilton Garden Inn na Radničkoj cesti u Zagrebu. Plenarnoj sjednici nazočit će predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas i drugi visoki uzvanici.

Članovi Savjeta Vlade su predstavnici Hrvata izvan Republike Hrvatske i članovi po položaju, predstavnici državnih tijela i institucija, Katoličke Crkve i organizacija civilnog društva. Na prijedlog Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Vlada Republike Hrvatske imenovala je nove članove Savjeta Vlade Republike Hrvatske izvan domovine na idući mandat od 4 godine. Članovi Savjeta Vlade iz reda pripadnika Hrvata izvan Republike Hrvatske predstavnici su udruga, organizacija i institucija Hrvata izvan Republike Hrvatske, osobe uvažene u sredini u kojoj žive, angažirane na očuvanju i jačanju hrvatskog identiteta svojih zajednica i na unaprjeđenju odnosa s hrvatskom domovinom. Zajednice Hrvata izvan Republike Hrvatske svoje predstavnike u Savjet Vlade predlažu iz redova najznačajnijih i najbrojnijih udruga, organizacija, institucija ili drugih oblika organiziranja, na mandat od četiri godine. Članove Savjet Vlade, predstavnike Hrvata izvan Republike Hrvatske imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog hrvatskih zajednica iz država iz kojih dolaze.

Novoizabranih članova trećeg saziva Savjeta za pojedine države navodimo abecednim redom.

Članovi Savjeta, predstavnici Hrvata iz Bosne i Hercegovine: 1. Miljana Glamuzina; 2. Perica Jelečević; 3. Marijan Kljajić; 4. Toni Kraljević; 5. Borjana Krišto; 6. Ilija Nakić; 7. Danijel Nikolić; 8. Dražen Trlin; 9. don Nikola Menalo, predstavnik Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini te 10. Pavo Zubak predstavnik nevladinih udruga koje u svom djelovanju promiču razvijanje odnosa s Hrvatima izvan RH.

Članovi Savjeta, predstavnici hrvatske manjine: Gabriela Novak-Karall, predstavnica za Austriju; 2. Stanko Horvath, predstavnik za Austriju; 3. Rumen Angelov Boyadzhiev, predstavnik za Bugarsku; 4. Adrijan Vuksanović, predstavnik za Crnu Goru; 5. Wlasta Laura Laurenčíková, predstavnica za Češkua; 6. Antonella D’Antuono, predstavnica za Italiju; 7. Antun Gucić, predstavnik za Kosovo; 8. Ivan Gugan, predstavnik za Mađarsku; 9. Andrija Handler, predstavnik za Mađarsku; 10. Petar Hategan, predstavnik za Rumunjsku; 11. Josip Tunić, predstavnik za Sjevernu Makedoniju; 12. Radoslav Jankovič, predstavnik za Slovačku; 13. Đanino Kutnjak, predstavnik za Sloveniju; 14. Filip Božić, predstavnik za Sloveniju; te predstavnici za Srbiju i to 15. Jasna Vojnić, 16. Tomislav Žigmanov i 17. Darko Vuković.

Članovi Savjeta, predstavnici hrvatskog iseljeništva: 1. Elena Liliana Nadinić i 2. Cristian Nicolas Sprljan Alvarez, predstavnici za Argentinu; 3. Mirna Jukić-Berger, predstavnica za Austriju; zatim troje predstavnika za Australiju i to 4. Luka Martin Jurcevic, 5. Zvonimir Kurtović i 6. Adrian Simun Puljić; slijedi 7. Goran Strniša, predstavnik za Belgiju, Dansku, Luksemburg, Nizozemsku i Norvešku; 8. Gustavo Victor Glavinich Giosa, predstavnik za Boliviju, Ekvador, Paragvaj, Peru, Urugvaj i Venezuelu; te 9. Dubravka Sidonija Šuto, predstavnica za Brazil; 10. Marco Antonio Buzolic Buzolic, predstavnik i 11. Matko Stephen Koljatic Arcos, predstavnik za Čile; 12. Vlatka Leko-Roche, predstavnica za Francusku; 13. Ivana Milina, predstavnica za Italiju; 14. Lovorka Duvnjak, predstavnica za Južnoafričku Republiku; među izabranima je i troje predstavnika za Kanadu i to 15. Zvonimir Aničić; 16. Krešimir Mustapić i 17. Jeanne Valetić; nadalje 18. Goran Katić, predstavnik za Novi Zeland; troje predstavnika za Njemačku su 19. Mile Baričević, 20. Antonio Pavić i 21. Marijo Primorac; dok Sjedinjene Američke Države s najvećom iseljeničkom zajednicom imaju pet predstavnika i to 22. Jack Baric, 23. Davorka Ivana Kirinčić, 24. Željko Perić, 25. Gina Susan Pilić i 26. Nevenka Posavec Komarica; a tu su i dalje 27. Tomislav Mikulić, predstavnik za Švedsku; 28. Jozo Dalić, predstavnik za Švicarsku; 29. Franko Cetinić, predstavnik za Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske.

Odluka o imenovanju novih članova Savjeta Vlade za Hrvate izvan Republike Hrvatske stupila je na snagu danom donošenja, odnosno 17. studenog, ali kako je pandemija diktirala ritam konstituirajuća sjednica se održala ovih dana u Zagrebu, 7. i 8. srpnja 2022. Savjet ukupno ima 82 člana, od toga je 26 članova odabrano po položaju iz ministarstava RH i važnih institucija među kojima je i ravnatelj HMI profesor Mijo Marić, 10 je predstavnika BiH, a hrvatske manjinske zajednice predstavlja 17 osoba, dok iseljeništvo zastupa ukupno 29 članova Savjeta. (VK)

Foto: Središnji državni ured za Hrvate izvan RH/Arhiv HMI